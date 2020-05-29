  • BIST 105.360
  • Altın 376,875
  • Dolar 6,8136
  • Euro 7,5601
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 6 °C
»

Fetih coşkusunun kutlama programı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstanbul'un Fethi'nin 567'nci yıl dönümünde, milletimizle birlikte çok güzel programlara şahitlik edeceğiz." açıklamasıyla duyurduğu fetih programının detayları belli oldu.
Fetih coşkusunun kutlama programı belli oldu

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, fethin 567. yıl dönümü, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı özel programlarla kutlanacak. 

Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasından teknelerin Boğazda gerçekleştireceği Fetih Saygı Geçidi'ne, Fetih Özel Konseri'nden Okçular Vakfının Fetih Kupası'na kadar birçok etkinlikle fetih sevinci yaşatılacak.

İlk olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Yelken Federasyonu tarafından "29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi Etkinliği" gerçekleştirilecek.

Saat 11.30'daki etkinlikte Türk bayraklı tekneler, Huber Köşkü'nün önünden geçerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da selamlayacak.

İstanbul Valiliği, Fetih'in 567. yıl dönümünü Topkapı Sarayı'nda kutlayacak
Valilik açıklamasına göre, saat 18.00'de başlaması beklenen ve yaklaşık 40 dakika sürmesi hedeflenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile başlayacak, Vali Ali Yerlikaya'nın konuşmasıyla devam edecek.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Valiliği olarak, İstanbul’un Fethi’nin 567. yılını özel bir program ile kutluyoruz. Bir çağ kapatıp yeni bir çağ açan; sevdası çağlar aşan Fatih Sultan Mehmet Han ve İstanbul’un Kutlu Fethi’nde görev alan, 'müjdelenmiş, övülmüş ordu'nun tüm fertlerini rahmet ve şükranla yâd ediyoruz. İstanbul'un Fethi'nin 567.yılını Topkapı Sarayı’ndan gerçekleştireceğimiz özel bir program ile hep birlikte yaşayacağız. Bu özel gün için bir ilk gerçekleşecek; Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve sanatçı Arslanbek Sultanbekov ilk kez bu güne özel birlikte mehter marşı söyleyecek. Dünyanın en eski ve görkemli ordu bandosu Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Arslanbek Sultanbekov’un birlikte söyleyeceği 'Ceddin Deden ve Fetih Marşı' gönüllerimizi titretecek, fetih coşkusunu yaşatacak."

Fetih Özel Konseri ve Fetih Kupası
Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı Youtube kanallarında ve sosyal medya hesaplarından saat 19.00'da yayınlanacak "İstanbul'un Fethi Özel Konser Programı'nda" ise Esat Kabaklı, Mustafa Yıldızdoğan ve İbrahim Sadri, fetih coşkusunu yaşatacak eserlerle sahne alacak.

Saat 19.00'da Okçular Vakfının Fetih Kupası etkinliği icra edilecek. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Fetih Duası ile başlayacak etkinlikte, Geleneksel Türk Okçuluğu Puta, Klasik Yay ve Makaralı Yay finalleri ödül töreninin yanı sıra Türkiye genelinde yapılan "İstanbul'un Fethi" temalı şiir okuma yarışması birincisinin video gösterimi de yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 20.53'te video konferansla katılacağı etkinlikte mehteran takımı, ışık gösterisi ve havai fişek şöleni de olacak.

Ayasofya'da Fetih Suresi
Fetih coşkusu saat 21.30'da Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği Fetih Şöleni ile Ayasofya'da devam edecek.

Program, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethederken gemileri karadan yürüttüğü rotaların üzerinden geçip Ayasofya'ya gelen drone görüntüleri ile başlayacak.

Ayasofya içinde Fetih Suresi tilavetiyle devam edecek programda, Fetih Duası da yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans ile katılacağı programda, Ayasofya'nın önüne kurulan bir platformda İstanbul'un fethi temalı mapping gösterisi de yapılacak.

Fetih Şöleni, Tarihi Yarımada'daki havai fişek gösterisi ile sona erecek.

Ayrıca tüm program, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı Youtube kanalları ile sosyal medya hesaplarından ve televizyon kanallarından canlı olarak izlenebilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cuma namazı için camilerde hazırlıklar tamamlandı29 Mayıs 2020 Cuma 09:36
  • THY Genel Müdürü Ekşi'den uçakta yan koltukların boş bırakılması uygulamasına ilişkin açıklama29 Mayıs 2020 Cuma 09:35
  • Türkiye ve dünya gündemi29 Mayıs 2020 Cuma 09:33
  • Gökçeada-Kabatepe feribot seferleri haftada yedi güne çıkarıldı29 Mayıs 2020 Cuma 09:31
  • Meteorolojiden sağanak uyarısı29 Mayıs 2020 Cuma 09:24
  • Türkiye ve dünya gündemi29 Mayıs 2020 Cuma 09:23
  • Başkentte gök gürültülü sağanak etkili oldu29 Mayıs 2020 Cuma 09:22
  • Fetih coşkusu Okçular Vakfında yaşanacak29 Mayıs 2020 Cuma 09:22
  • Fetih coşkusunun kutlama programı belli oldu29 Mayıs 2020 Cuma 09:20
  • Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericiler polis merkezini ateşe verdi29 Mayıs 2020 Cuma 09:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti