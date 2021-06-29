  • BIST 1.358
  • Altın 495,092
  • Dolar 8,7046
  • Euro 10,3618
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 27 °C
»

FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen hakkındaki iddianame kabul edildi

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen hakkındaki iddianame kabul edildi.
FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen hakkındaki iddianame kabul edildi

Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hazırlanan iddianameye ilişkin incelemesini tamamladı.

İddianameyi kabul eden mahkeme, ilk duruşmayı 24 Ağustos'ta görecek.

FETÖ/PDY'nin sözde ülke sorumluları arasında yer alan birçok isimle akrabalık bağı bulunan Selahaddin Gülen'in, örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edilmiş, örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlenmişti.

MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Gülen, savcılık ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtmiş, örgüt elebaşının yaşadığı Pensilvanya'daki kamp ve örgütsel yapılanmaya ilişkin itiraflarda bulunmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İletişim Başkanı Altun: Çarpıtma haberciliği demokrasiye zarar veriyor29 Haziran 2021 Salı 12:18
  • Marmara'da kurallara uymayan işletmelere ve gemilere yaklaşık 15 milyon lira ceza kesildi29 Haziran 2021 Salı 12:14
  • Bakanlıktan Elmalı davası açıklaması29 Haziran 2021 Salı 11:47
  • Normal hayata dönüşte yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor29 Haziran 2021 Salı 11:35
  • Türkiye'de 10 kişiden 1'i emekli29 Haziran 2021 Salı 11:19
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Antalya'da 2 kardeşin istismarı davasına ilişkin açıklama29 Haziran 2021 Salı 11:17
  • Komedyen Atalay Demirci'nin dosyası istinaftan geçti29 Haziran 2021 Salı 11:10
  • “Çocuklar Şehri, İstanbul’da eğlenceye kaldığı yerden devam ediyor”29 Haziran 2021 Salı 10:59
  • Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı29 Haziran 2021 Salı 10:58
  • Üniversite sınavları kaldırılacak mı? Bahçeli'den YKS için son dakika teklifi29 Haziran 2021 Salı 10:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti