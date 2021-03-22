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FETÖ firarisi eski istihbarat albay Arif Yekebaş tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan ve 18 Mart'ta Bahçelievler'de saklandığı evde gözaltına alınan eski istihbarat albay Arif Yekebaş tutuklandı.
FETÖ firarisi eski istihbarat albay Arif Yekebaş tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan eski istihbarat albay Arif Yekebaş, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Arif Yekebaş, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2018'den bu yana aranan firari Yekebaş, 18 Mart'ta Bahçelievler'de saklandığı evde gözaltına alınmıştı.

Uzun yıllar Genelkurmay İstihbarat Başkanlığında görev yaptığı öğrenilen Arif Yekebaş'ın yakalanmamak için kayıtsız adreslerde saklandığı ve sürekli kılık değiştirdiği belirlenmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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