FETÖ infaz koruma memurlarını 'Nafiz' zabıt katiplerini 'Zeki' diye adlandırmış

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin "adliye ve cezaevi mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada, örgütle bağlantılı infaz koruma memurlarının bağlılıklarına göre sınıflandırıldığı belirlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından örgüt mensuplarının Türkiye genelinde ankesörlü hatlarla görüşmelerini tespit eden Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, "adliye ve cezaevi mahrem yapılanması"nın deşifresine yönelik soruşturmada da çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda terör örgütünün "adliye ve cezaevi mahrem yapılanması"nda sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan "Yakup" kod adlı Y.C, etkin pişmanlık kapsamında örgüte dair bilgileri itiraf etti.

Başsavcılıkça, Y.C'nin kullandığı farklı bir kişi üzerine kayıtlı ve örgüt içerisinde "hizmet hattı" olarak adlandırılan operasyonel hat üzerinden çok sayıda kişiyle irtibatlı olduğu belirlendi.

Bu kişilerden S.K, soruşturma aşamasında verdiği ifadede, 2008'de "adliye mahrem yapılanması"na girerek infaz koruma memurları ile zabıt katiplerine sohbet vermeye başladığını belirtti.

"Tüm Türkiye'de bu şekilde kodlama yapılmıştı"

Kendisinin üstü olan Gülhan isimli kişinin evine gittiğini anlatan S.K, "Gülhan abi burada beni infaz koruma memurları ile tanıştırdı. Kendilerine ilk kez burada, adliye yapılanmasında dahil oldum. Hatta infaz koruma memurları ile zabıt katiplerine güvenlik veya tedbir nedeniyle ayrı ayrı isim verilmişti. İnfaz koruma memurlarına 'Nafiz', zabıt katiplerine de 'Zeki' deniliyordu. Büyük ihtimalle de tüm Türkiye'de bu şekilde kodlama yapılmıştı." diye ifade verdi.

S.K, bir süre sonra "Mahrem yapı abisi" olarak görev aldığını ve toplantılarda infaz koruma kurumunda çalışan kişilerin bilgilerinin toplandığını anlattı.

Örgüt üyeleri puanlamaya tabi tutulmuş

Örgüt tarafından sorumlu kişilerden örgüt üyelerini derecelendirmelerinin istendiğini anlatan S.K, şöyle devam etti:

"Abilerin gruplarında genellikle 6-7 infaz koruma memuru bulunurdu ancak katılım her zaman bu sayıyı bulmazdı. Sohbete çağırılıp gelmeyen çoktu. Gelmeyenler genellikle cemaatin bizzat memur yaptığı infaz koruma memurlarıydı. Toplantılarda grup sorumlu mahrem yapı abilerinden görüştükleri gruplarındaki infaz koruma memurlarının 1'den 5'e kadar puanlamaları istenirdi. Abilerden de sorumlu olan kişi de bu puanlamayı bilgisayarda ayrıca kaydederdi."

S.K, örgüt içindeki gruplandırmanın da şu şeklide olduğunu belirtti:

"1 ile numaralandırılan infaz koruma memuru 'ehli dünya' gibi nitelendirilirdi. Puanlamadaki en düşük seviyeydi. Dinle alakası olmayan kişi olarak söylenirdi. 2 ile numaralandırılan infaz koruma memuru 'sempatizan' gibi nitelendirilirdi. 3 ile numaralandırılan infaz koruma memuru sohbetlere gelen ve namazlarını kılan kişi olarak nitelendirilirdi. 4 ile numaralandırılan infaz koruma memuru sohbete gelmekle kalmayan ve zaman zaman himmet verip gazete/dergi abonesi olan kişiler olarak nitelendirilirdi. 5 ile numaralandırılan infaz koruma memuru 'Hizmete kendini adamış' kişiler olarak nitelendirilirdi."

Örgütün adliye ve cezaevi yapılanmasının işleyişini de anlattı

S.K, FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmasının işleyişi hakkında şu bilgileri verdi:

"İlk olarak örgüt kendi yetiştirmiş olduğu öğrencileri zabıt katipliği ya da infaz koruma memurluğu sınavına yönlendirir, mülakatta başarılı olmasını sağlar. Başarılı olduktan sonra sohbetlere çağrılarak irtibatları devam ettirilir. İkinci olarak infaz koruma ve katiplik sınavını kazanmış, öncesinde FETÖ ile irtibatı olmayan kişilere kahvaltıya veya pikniğe çağrılmak suretiyle ulaşılır. Alaka gösterilen bu şahıslar zamanla örgüte kazandırılmaya ve himmetleri alınmaya çalışılır. Üçüncü olarak da geçmişte örgütle bağı olup sonrasında kopan kişilerin sınavı kazanması üzerine, eski dönemlerdeki abisinin devreye girerek kişiyi ikna etmesi veya ismini o yerdeki ilgili abiye bildirmesi üzerine o yer abisinin veya sorumlu infaz koruma/zabıt katibi şahıs ile irtibata geçerek şahsın tekrar örgüte kazandırılması şeklinde gelişir."

Tekirdağ merkezli 14 ilde FETÖ/PDY'nin ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlıktan yararlanan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan S.K. Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanacak.