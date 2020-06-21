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FETÖ itirafçısı örgütün Jandarma Okullar Komutanlığı yapılanmasını anlattı

FETÖ'nün Jandarma Okullar Komutanlığı yapılanmasında görev yapan mahrem imam A.E, örgütün bu kurumdaki öğrenciler ve kursiyerler üzerinden nasıl yapılandığını deşifre etti.
FETÖ itirafçısı örgütün Jandarma Okullar Komutanlığı yapılanmasını anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) karanlık yüzünü senlerce örgütün mahrem birimlerinde görev alan itirafçılar anlattı. Darbe girişiminden devletin kritik birimlerine sızma stratejisine kadar örgüte dair bilinmeyenleri deşifre eden itirafçılar, FETÖ'nün çözülmesine önemli katkı sunuyor.

Örgütün Jandarma Okullar Komutanlığı yapılanmasında uzun yıllar görev yapan mahrem imam A.E, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak örgütün bu kurumdaki öğrenciler ve kursiyerler üzerinden nasıl yapılandığını anlattı.

Mahrem yapılanmanın komutanlıkları kendi içinde birimlere ayırdığını, her komutanlığın bir müdürünün bulunduğunu, bu müdüre bağlı müdür yardımcıları, müdür yardımcılarına bağlı öğretmenlerin olduğu bilgisini veren A.E, subay ve astsubaylardan oluşan öğrencilerin öğretmenlere bağlı bulunduğunu, yapının en üstünde ise müdürlere talimatları veren genel müdürlerin olduğunu kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak görev yaptığını ifade eden A.E, 2013'te Ankara'ya tayin olduktan sonra mahrem yapılanmada görev almaya başladığını, bu görevi kendisine örgütün Jandarma Okullar Komutanlığı sorumlusu H.Y'nin verdiğini belirtti.

Kriptolu haberleşme programı ByLock'u Ankara'ya geldiğinde kullanmaya başladığını anlatan mahrem imam A.E, H.Y. tarafından askeri öğrencilerden sorumlu örgüt mensuplarıyla tanıştırıldığını, örgüt adına subay ve astsubay kursiyerlerle ilgilenen bu kişilerin sorumluluğu noktasında görevlendirildiğini belirtti.

"Himmet" adı altında toplanan paralar, yurt dışına gönderiliyordu
Mahrem yapılanmadaki görevinin Jandarma Okulları öğrencileri ve kursiyerlerini örgütlemek olduğunu kaydeden A.E, "Ayda bir ya da iki kez toplantı yapıyorduk. Toplantılarda kursiyer ve öğrencilerle ilgilenen müdürlerin bir sorunlarının olup olmadığı konuları konuşuluyordu. Bir sonraki toplantının tarihi ve konusu belirleniyordu. Öğrenciler, maaş almaya başladıktan sonra onlarla ilgilenen örgüt mensupları vasıtasıyla 'himmet' adı altında para alınıyordu. Bu görevi Şubat 2014'ten Ocak 2016'ya kadar yaptım." ifadelerini kullandı.

Mahrem imam A.E, öğrencilerlerden toplanan paranın yurt dışındaki örgüt okullarına gönderildiği ve orada çalışan öğretmenlerin maaşlarının bu paralarla karşılandığını bildirdi.

Sorumlu olduğu komutanlıktaki yapılanmayla ilgili de bilgi veren A.E, altındaki her müdür yardımcısına bağlı bir ışık evi ve 4 öğretmen bulunduğunu, her öğretmenin 6 Jandarma Komutanlığı öğrencisinden sorumlu olduğunu belirtti.

Örgüte kazandırılan öğrencilerin ve kursiyerlerin durumlarını değerlendirmek üzere isimlerinin yer aldığı flash bellekleri altındaki örgüt yöneticilerine dağıttığını kaydeden A.E, "Öğrenciler, okuldan mezun olduktan ve tayin yerleri belli olduktan sonra yapıya bağlılık durumlarını içerir 'iyi, orta ve zayıf' şeklinde derecelendirip oluşturulan raporlar bana ulaştırılıyor, ben de üstlerime rapor veriyordum." bilgisini verdi.

A.E, 2015'te öğrenci sayısının azalması nedeniyle yapılanmada daralmaya gittiklerini, bunun üzere kendisine bağlı 3 örgüt yöneticisiyle çalışmaya devam ettiğini, 2015'te örgütün Jandarma Okullar Komutanlığında mahrem yapılanmanın başına H.Y'nin yerine S.A'nın geldiğini anlattı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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