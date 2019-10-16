  • BIST 93.875
  • Altın 281,248
  • Dolar 5,8908
  • Euro 6,5082
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 16 °C
»

FETÖ kumpas kurmuştu... Cezaevinden ‘Barış Pınarı Harekâtı’na

FETÖ’nün kurduğu kumpasta casuslukla suçlanan ve 2012’de tutuklandıktan sonra 20 ay cezaevinde kalan Tuğgeneral İdris Acartürk, Barış Pınarı harekâtında Sakarya 7. Komando Tugay Komutanı olarak sınırı ilk geçen birliklerin başında yer aldı.
FETÖ kumpas kurmuştu... Cezaevinden ‘Barış Pınarı Harekâtı’na

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, işadamı Bilgin Özkaynak’ın çiftlik evine 10 Mayıs 2012’de bir operasyon düzenlendi. Bu operasyon daha sonra aralarında 49 muvazzaf subayın bulunduğu 357 sanıklı bir davaya dönüştü. FETÖ’nün kumpas soruşturmalarından biri olan bu davanın adı kamuoyunda İzmir Askeri Casusluk davası olarak anıldı. Özkaynak’ın çiftlik evinde bulunduğu iddia edilen bir hard diskin içinde Pandora isimli bir veritabanı olduğu söylendi. Buradaki bilgiler TSK’da görev yapan subay ve astsubayların tutuklanması için gerekçe oldu.

20 AY TUTUKLU KALDI

O subaylardan biri de o dönem Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda Alay Komutanlığı yapan Kurmay Albay İdris Acartürk’tü. General olması beklenen parlak subaylardan biriydi. Ancak, veritabanındaki dijital verilere göre ‘örgüte’ Atmaca ve Fırtına adlı askeri belgeleri sağlayan kişiydi. İddia buydu. Kurmay Albay İdris Acartürk, ‘gizli askeri belgeleri ele geçirmek’, ‘askeri casusluk’ gibi suçlamalarla 7 Temmuz 2012’de tutuklandı. Aslında bunlar FETÖ’nün kurduğu bir kumpastı. İzmir’deki mahkemeler sırasında bu belgelerin gerçek olmadığını ispat etmiş olsa da Acartürk, 20 ay tutuklu kaldı. O günlerde İdris Acartürk’ün eşi Sevda Acartürk mecliste milletvekilleri ile görüşerek, kızı Pelin Acartürk ise gazetecilere mektup yazarak kumpası anlatmaya çalışıyordu.

Eski Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Acartürk’e yeni görevi dolayısıyla hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuştu.

ccc-009.jpg

KOMUTAN OLARAK GERİ DÖNDÜ

Bunun bir FETÖ kumpası olduğu anlaşıldığında Acartürk, diğer tüm sanıklarla birlikte beraat etti. Soruşturmayı yürüten polislerin, savcıların ve hâkimlerin ise FETÖ’cü olduğu anlaşılmıştı. Acartürk, beraatının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’ne geri döndü. 2016’daki askeri şurada Tuğgeneralliğe terfi etti. 5 yıl sonra 2017’de Sakarya’ya bu kez Komando Tugay Komutanı olarak geldi. Sakarya 7. Komando Tugayı 3 ay önce Şanlıurfa’ya, sınır bölgesine çekildi. Barış Pınarı harekâtından önce komando tugayı Şanlıurfa’da konuşlandırılmıştı. Fırat’ın doğusuna başlayan kara harekâtı ile birlikte sınırı ilk geçen 7. Komando Tugayı’nın başındaki isim İdris Acartürk oldu.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Barış Pınarı Harekatı’nda bugüne kadar 637 terörist etkisiz hale getirildi16 Ekim 2019 Çarşamba 09:05
  • PKK Türkmen köylerine çöktü16 Ekim 2019 Çarşamba 09:00
  • Elektrik Kesintisi 16 Ekim 2019 Ankara - Başkent EDAŞ16 Ekim 2019 Çarşamba 08:27
  • Su Kesintisi 16 Ekim 2019 Ankara - ASKİ16 Ekim 2019 Çarşamba 08:26
  • Türkiye'den ABD'nin yaptırım tehdidine cevap!15 Ekim 2019 Salı 19:48
  • YPG/PKK yine sivillere saldırdı: 6 şehit 15 yaralı15 Ekim 2019 Salı 19:33
  • Göç İdaresinden İstanbul'da ikamet izni olmayan Suriyelilere uyarı15 Ekim 2019 Salı 19:30
  • UEFA'dan 'asker selamı' soruşturması15 Ekim 2019 Salı 19:23
  • Barış Pınarı Harekatı'nda 611 YPG/PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi15 Ekim 2019 Salı 16:56
  • PKK ve DEAŞ'a ağır darbe15 Ekim 2019 Salı 16:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti