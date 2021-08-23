FETÖ mensuplarının 'uzaktan tedavi' yöntemleri deşifre edildi

Gaziantep'te yakalanan FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanması"nda yer alan eski öğretmen hakkında hazırlanan iddianamede, hücre evlerindeki örgüt mensuplarının "uzaktan tedavi" yöntemlerine ilişkin bilgilere yer verildi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Gaziantep'te yakalanan Abdulkadir Ç. hakkında hazırlanan iddianame, Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 10 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede örgüt hakkında bilgiler yer aldı.

FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında "gaybubet evleri" olarak bilinen hücre evlerine ilişkin bilgilerin aktarıldığı iddianamede, "eve ait tüm faturaların kesinlikle ev sahibinin adına olacağı, evde ne için tek başına kalındığına dair bir senaryonun belirleneceği, kira/aidat/yakıt gibi şeylerin hiçbir şekilde aksatılmayacağı, mümkünse tüm giderlerin elden peşin verileceği, banka hesabı kullanılacaksa başkasının T.C. kimlik numarası üzerinden işlem yapılacağı, açık/patates hat olarak tabir edilen hatların kullanılacağı ve bu hat ile kesinlikle akraba/eş/dost aranmayacağı, ev dışına çıkıldığında fiziki görünümlerin değiştirilmesine dikkat edileceği" gibi tedbirlerin uygulandığı kaydedildi.

Hücre evlerindeki FETÖ'cülerin yakalanmamak için hastaneye gitmeyip "şifahane" adı verilen formu doldurduğu ve örgüt mensubu doktorun bu formdaki bilgilerle reçete yazdığı ifade edilen iddianamede, örgüt mensubu ile doktor arasındaki iletişimi sağlayanlara da "şifacı" adı verildiği belirtildi.

Örgüt mensuplarının sürekli farklı telefon uygulamalarıyla iletişim sağladığı anlatılan iddianamede, bu programlar üzerinden "rehberlik faaliyetleri" kapsamında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in konuşmalarının dökümünün gönderildiği, "hukuki notlar" kapsamında yakalanmaları durumunda hangi yolların izleneceği gibi bilgilerin yer aldığı, "bilişim notları"nda da telefonda gizlilik konusunda yapılması gerekenlerin bulunduğu tespiti yer aldı.

"FETÖ'nün bilişimcisi" sosyal medyada

Örgütün sosyal medyada aktif olduğu belirtilen iddianamede şu bilgilere de yer verildi:

"Örgüt içerisinde 'bilişimci' olarak faaliyet yürüten şahsın, örgüt içerisinde kullanılan gizli haberleşme programlarının aktarımını ve kurulumunu sağlayıp sosyal medya platformlarındaki (hazır bulunan) sahte hesapları ile KHK'lar kapsamında ihraç edilen ve tutuklanan örgüt üyesi şahısların çocuklarının ve eşlerinin fotoğraflarını yayımlayarak sosyal medya üzerinde gündem yaratacak paylaşımlar yapmakla görevli olduğu tespit edildi."

"FETÖ'nün varlığını korumak, örgütten kopmaları engellemek, üyeler arasındaki moral motivasyonu arttırmak, üyelerin gereksinimlerini karşılamak" amacıyla faaliyetlerine devam ettiği bildirilen iddianamede, Abdülkadir Ç'nin de bu kapsamda örgüt faaliyetlerinde aktif şekilde rol aldığı, emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet gösteren örgüt üyelerine ve cezaevinde tutuklu bulunan örgüt üyelerinin eşlerine para dağıtımında bulunduğu kaydedildi.

Yürütülen soruşturmada teknik ve fiziki takip yapıldığı, örgütün para transfer yöntemlerinin deşifre edildiği bilgisine ve bazı tape kayıtlarına da yer verilen iddianamede, "Yapılan araştırmalar neticesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Doğu Anadolu Bölgesi Emniyet Mahrem Yapılanması'nın (Lise) güncel hiyerarşik örgüt şeması deşifre edilmiştir." denildi.

Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ üyeliği suçundan verilen 6 yıl 10 ay 15 gün cezası Yargıtay aşamasında olan eski öğretmen Abdulkadir Ç, tahliyesinin ardından faaliyetlerine devam ettiği iddiasıyla 26 Mayıs'ta Gaziantep'te düzenlenen operasyonla yakalanıp tutuklanmıştı.