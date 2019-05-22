FETÖ operasyonunda Dişli'nin oğlu gözaltında, Baransu'nun kardeşi firari

FETÖ'ün Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda önceki gün 249 şüpheliye gözaltı kararı verilmişti.
Gözaltı kararı alınanlar arasında Yurtta Sulh Konseyi Üyesi darbeci Mehmet Dişli'nin oğlu ile Mehmet Baransu'nun kardeşi de bulunuyordu.
Operasyonun içeriği şüphelilerin 2010-2011-2012 ve 2013 yıllarında aday meslek memurluğu yazılı sınav sorularını elge etirerek örgüte dağıtılması şeklinde kuvvetli şüphelerin olmasıydı.
Yapılan operasyon sonucunda, Mehmet Dişli'nin oğlunun gözaltına alındığı ancak Mehmet Baransu'nun kardeşinin ise firari olduğu ortaya çıktı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.