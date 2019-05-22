FETÖ operasyonunda Dişli'nin oğlu gözaltında, Baransu'nun kardeşi firari

FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına yönelik önceki gün yapmış olduğu operasyon sonrası Mehmet Dişli'nin oğlunun gözaltına alındığı ancak Mehmet Baransu'nun kardeşinin ise firari olduğu ortaya çıktı.