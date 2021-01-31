FETÖ sanıkları hesap veriyor

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve örgütün yapılanmasına ilişkin şubat ayında yurt genelinde sanık sayılarıyla öne çıkan 27 dava görülecek.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve örgütün yapılanmasına ilişkin şubat ayında 6 ildeki 27 davada 951 sanık hakim karşısına çıkacak.

FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrası yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmaların ardından açılan davalardaki yargılamalar devam ediyor.

Şubat ayında 6 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan ve örgütün bazı kilit isimlerinin yargılandığı 27 dava görülecek.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlardan açılan davalarda 951 sanık yargılanacak.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da aralarında bulunduğu 512 sanığın yargılanmasına 1 Şubat'ta Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

Yine aynı gün, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılanması, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada dosyaları ayrılan 141 sanığın yargılandığı davaya ise 12 Şubat'ta İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesinde bakılacak.

Şubat ayında görülecek davalardan bazıları şunlar

1 Şubat

Dava adı: Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin dava (512 sanıklı)

Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 1-26 Şubat

Saat: 09.30

Dava adı: Hrant Dink cinayetine ilişkin dava (76 sanıklı)

Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 1 Şubat

Saat: 10.30

2 Şubat

Dava adı: Eski korgeneral İyidil ve 2 eski general hakkındaki darbe girişimi davası (3 sanıklı)

Yer: Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2 Şubat

Saat: 09.00

Dava adı: "Futbolda şikede kumpası" davası (87 sanıklı)

Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2-12 Şubat

Saat: 10.30

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki mahrem askeri yapılanmasına yönelik dava (5 sanıklı)

Yer: Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2 Şubat

Saat: 10.00

5 Şubat

Dava adı: Osman Kavala ve Henri Jak Barkey'in darbe girişimi davası (2 sanıklı)

Yer: İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 5 Şubat

Saat: 13.30

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki mahrem askeri yapılanmasına yönelik dava (6 sanıklı)

Yer: Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 5 Şubat

Saat: 10.00

9 Şubat

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki polis yapılanmasına yönelik dava (7 sanıklı)

Yer: Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 9 Şubat

Saat: 10.00

10 Şubat

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki mahrem eyalet yapılanmasına yönelik dava (5 sanıklı)

Yer: Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 10 Şubat

Saat: 10.00

11 Şubat

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki mahrem eyalet yapılanmasına yönelik dava (7 sanıklı)

Yer: Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 11 Şubat

Saat: 10.00

12 Şubat

Dava adı: İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dosyası ayrılan sanıkların yargılandığı dava (141 sanıklı)

Yer: İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 12 Şubat

Saat: 10.00

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki mahrem eyalet yapılanmasına yönelik dava (7 sanıklı)

Yer: Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 12 Şubat

Saat: 10.00

15 Şubat

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki eğitim yapılanmasına yönelik dava (5 sanıklı)

Yer: Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 15 Şubat

Saat: 10.00

16 Şubat

Dava adı: Eski Ege Ordusu Komutanı Emir Subayı Fevzi Öztürk'ün yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 16 Şubat

Saat: 11.15

Dava adı: Ergenekon davasının eski savcılarından Murat Dalkuş'un yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 16 Şubat

Saat: 11.00

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki eğitim yapılanmasına yönelik dava (5 sanıklı)

Yer: Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 16 Şubat

Saat: 10.00

17 Şubat

Dava adı: "FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım" davası (5 sanıklı)

Yer: İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 17 Şubat

Saat: 14.30

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki polis yapılanmasına yönelik dava (6 sanıklı)

Yer: Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 17 Şubat

Saat: 10.00

18 Şubat

Dava adı: Eski istihbaratçı Enver Altaylı hakkındaki FETÖ davası (3 sanıklı)

Yer: Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 18 Şubat

Saat: 09.30

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki finans yapılanmasına yönelik dava (5 sanıklı)

Yer: Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 18 Şubat

Saat: 10.00

22 Şubat

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki mahrem eyalet yapılanmasına yönelik dava (6 sanıklı)

Yer: Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 22 Şubat

Saat: 10.00

23 Şubat

Dava adı: Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davası (11 sanıklı)

Yer: Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 23 Şubat

Saat: 14.30

24 Şubat

Dava adı: Sahte sağlık raporlarıyla "Askeri öğrenci olamaz" raporu veren FETÖ sanığı tabiplerin davası (12 sanıklı)

Yer: İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 24 Şubat

Saat: 10.30

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki mahrem imam yapılanmasına yönelik dava (7 sanıklı)

Yer: Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 24 Şubat

Saat: 10.00

25 Şubat

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki polis yapılanmasına yönelik dava (5 sanıklı)

Yer: Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 25 Şubat

Saat: 10.00

26 Şubat

Dava adı: Eski Ankara İl Jandarma Komutanı kurmay albay Cengiz Tarım'ın yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 26 Şubat

Saat: 10.00

Dava adı: Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davası (20 sanıklı)

Yer: Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 26 Şubat

Saat: 10.00