  • BIST 1.473
  • Altın 434,655
  • Dolar 7,3001
  • Euro 8,8620
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 6 °C
»

FETÖ sanıkları hesap veriyor

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve örgütün yapılanmasına ilişkin şubat ayında yurt genelinde sanık sayılarıyla öne çıkan 27 dava görülecek.
FETÖ sanıkları hesap veriyor

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve örgütün yapılanmasına ilişkin şubat ayında 6 ildeki 27 davada 951 sanık hakim karşısına çıkacak.

FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrası yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmaların ardından açılan davalardaki yargılamalar devam ediyor.

Şubat ayında 6 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan ve örgütün bazı kilit isimlerinin yargılandığı 27 dava görülecek.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlardan açılan davalarda 951 sanık yargılanacak.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da aralarında bulunduğu 512 sanığın yargılanmasına 1 Şubat'ta Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

Yine aynı gün, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılanması, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada dosyaları ayrılan 141 sanığın yargılandığı davaya ise 12 Şubat'ta İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesinde bakılacak.

Şubat ayında görülecek davalardan bazıları şunlar

1 Şubat

Dava adı: Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin dava (512 sanıklı)

Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 1-26 Şubat

Saat: 09.30

Dava adı: Hrant Dink cinayetine ilişkin dava (76 sanıklı)

Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 1 Şubat

Saat: 10.30

2 Şubat
Dava adı: Eski korgeneral İyidil ve 2 eski general hakkındaki darbe girişimi davası (3 sanıklı)

Yer: Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2 Şubat

Saat: 09.00

Dava adı: "Futbolda şikede kumpası" davası (87 sanıklı)

Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2-12 Şubat

Saat: 10.30

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki mahrem askeri yapılanmasına yönelik dava (5 sanıklı)

Yer: Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2 Şubat

Saat: 10.00

5 Şubat
Dava adı: Osman Kavala ve Henri Jak Barkey'in darbe girişimi davası (2 sanıklı)

Yer: İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 5 Şubat

Saat: 13.30

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki mahrem askeri yapılanmasına yönelik dava (6 sanıklı)

Yer: Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 5 Şubat

Saat: 10.00

9 Şubat
Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki polis yapılanmasına yönelik dava (7 sanıklı)

Yer: Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 9 Şubat

Saat: 10.00

10 Şubat
Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki mahrem eyalet yapılanmasına yönelik dava (5 sanıklı)

Yer: Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 10 Şubat

Saat: 10.00

11 Şubat
Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki mahrem eyalet yapılanmasına yönelik dava (7 sanıklı)

Yer: Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 11 Şubat

Saat: 10.00

12 Şubat
Dava adı: İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dosyası ayrılan sanıkların yargılandığı dava (141 sanıklı)

Yer: İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 12 Şubat

Saat: 10.00

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki mahrem eyalet yapılanmasına yönelik dava (7 sanıklı)

Yer: Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 12 Şubat

Saat: 10.00

15 Şubat
Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki eğitim yapılanmasına yönelik dava (5 sanıklı)

Yer: Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 15 Şubat

Saat: 10.00

16 Şubat
Dava adı: Eski Ege Ordusu Komutanı Emir Subayı Fevzi Öztürk'ün yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 16 Şubat

Saat: 11.15

Dava adı: Ergenekon davasının eski savcılarından Murat Dalkuş'un yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 16 Şubat

Saat: 11.00

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki eğitim yapılanmasına yönelik dava (5 sanıklı)

Yer: Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 16 Şubat

Saat: 10.00

17 Şubat
Dava adı: "FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım" davası (5 sanıklı)

Yer: İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 17 Şubat

Saat: 14.30

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki polis yapılanmasına yönelik dava (6 sanıklı)

Yer: Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 17 Şubat

Saat: 10.00

18 Şubat
Dava adı: Eski istihbaratçı Enver Altaylı hakkındaki FETÖ davası (3 sanıklı)

Yer: Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 18 Şubat

Saat: 09.30

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki finans yapılanmasına yönelik dava (5 sanıklı)

Yer: Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 18 Şubat

Saat: 10.00

22 Şubat
Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki mahrem eyalet yapılanmasına yönelik dava (6 sanıklı)

Yer: Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 22 Şubat

Saat: 10.00

23 Şubat
Dava adı: Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davası (11 sanıklı)

Yer: Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 23 Şubat

Saat: 14.30

24 Şubat
Dava adı: Sahte sağlık raporlarıyla "Askeri öğrenci olamaz" raporu veren FETÖ sanığı tabiplerin davası (12 sanıklı)

Yer: İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 24 Şubat

Saat: 10.30

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki mahrem imam yapılanmasına yönelik dava (7 sanıklı)

Yer: Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 24 Şubat

Saat: 10.00

25 Şubat
Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki polis yapılanmasına yönelik dava (5 sanıklı)

Yer: Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 25 Şubat

Saat: 10.00

26 Şubat
Dava adı: Eski Ankara İl Jandarma Komutanı kurmay albay Cengiz Tarım'ın yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 26 Şubat

Saat: 10.00

Dava adı: Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davası (20 sanıklı)

Yer: Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 26 Şubat

Saat: 10.00

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Iğdır'da belediye binası yanına bırakılan akü, fünyeyle patlatıldı28 Ocak 2021 Perşembe 22:16
  • Sakarya'da sigorta sahteciliği operasyonu: 17 gözaltı28 Ocak 2021 Perşembe 22:15
  • Barışma vaadiyle eve götürdüğü eşini öldürüp, oğlu ile 2 yakınını yaraladı28 Ocak 2021 Perşembe 21:18
  • Bisikletli taciz şüphelisi, çevredeki gençler tarafından dövüldü28 Ocak 2021 Perşembe 20:19
  • Müşterilerin 30 kilo altınıyla kaçan kuyumcu: Kendileri getirdi28 Ocak 2021 Perşembe 19:24
  • 2 kişiyi silahla yaraladılar, bağ evinde yakalandılar28 Ocak 2021 Perşembe 19:23
  • Kardeşlerin üzerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı28 Ocak 2021 Perşembe 19:22
  • İhraç emniyet müdürününde aralarında bulunduğu 16 FETÖ üyesi tutuklandı28 Ocak 2021 Perşembe 19:21
  • Şüphe üzerine durdurulan aracın sürücüsü cezaevi firarisi çıktı28 Ocak 2021 Perşembe 18:54
  • Marketten hırsızlık yapan şüpheliye kısıtlamayı ihlalden ceza28 Ocak 2021 Perşembe 18:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti