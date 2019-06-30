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FETÖ sanıkları hesap veriyor

Darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na ilişkin temmuz ayında 7 ildeki 25 davada bin 504 sanık yargılanacak.
FETÖ sanıkları hesap veriyor

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar ve açılan davalardaki yargılamalar sürüyor.

Temmuz ayında 7 ilde gerek sanık sayılarıyla öne çıkan gerekse örgütün bazı kilit isimlerinin yargılandığı 25 dava görülecek. Bu davalarda bin 504 sanık yargılanacak.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin sanık sayılarıyla öne çıkan 6 dava, örgütün yapılanmasına yönelik de 19 dava görülecek. Darbe teşebbüsüyle ilgili davalarda bin 193, FETÖ/PDY'ye yönelik davalarda da 311 sanık hakim karşısına çıkacak.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 1 Temmuz'da devam edilecek.

Aynı gün, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 245 sanığın yargılandığı davaya Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde bakılacak.

Ankara'da FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlerle ilgili 142 kişinin yargılandığı davaya, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde aynı gün devam edilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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