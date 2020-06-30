FETÖ sanıkları hesap veriyor

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve örgütün yapılanmasına ilişkin temmuz ayında 7 ildeki 16 davada 1467 sanık hakim karşısına çıkacak.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) hain darbe girişimi sonrası yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmaların ardından açılan davalardaki yargılamalar sürüyor.

Temmuz ayında 7 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan ve örgütün bazı kilit isimlerinin yargılandığı 16 dava görülecek. Bu davalarda 1467 sanık yargılanacak. Darbe girişimine ilişkin sanık sayılarıyla öne çıkan 6, örgütün yapılanmasına yönelik de 10 dava görülecek.

Darbe teşebbüsüyle ilgili davalarda 1168, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan açılan davalarda da 299 sanık hakim karşısına çıkacak.

Bu kapsamda, darbe girişimi sırasında darbecilerin komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssündeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 1 Temmuz'da devam edilecek.

Yine aynı gün FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle haklarında dava açılan 7'si tutuklu 107 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülecek.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanıklı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde 2 Temmuz'da bakılacak.

Darbe girişimi sırasında, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlerine ilişkin davadaki 142 sanığın yargılanması ise 6 Temmuz'da Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edecek.

Temmuz ayında görülecek davalardan bazıları şöyle:

1 Temmuz

Dava adı: Akıncı Üssündeki eylemlere ilişkin dava (475 sanıklı)

Yer: Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 1-29 Temmuz

Saat: 09.30

Dava adı: Futbolda şike kumpası davası (107 sanıklı)

Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi - Silivri

Tarih: 1 Temmuz

Saat: 10.00

Dava adı: Kulelideki darbe girişimi davası (15 sanıklı)

Yer: İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi - Silivri

Tarih: 1-3 Temmuz

Saat: 10.00

Dava adı: Balıkesir'deki darbe girişimi davası (5 sanıklı)

Yer: Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 1 Temmuz

Saat: 16.00

2 Temmuz

Dava adı: Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki darbe girişimi davası (521 sanıklı)

Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2-3 Temmuz

Saat: 09.30

Dava adı: Hakan Şükür'ün babasının FETÖ'den yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2 Temmuz

Saat: 10.40

3 Temmuz

Dava adı: Sakarya'daki FETÖ/PDY davası (34 sanıklı)

Yer: Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 3 Temmuz

Saat: 10.00

6 Temmuz

Dava adı: Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi davası (142 sanıklı)

Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 6-29 Temmuz

Saat: 09.30

Dava adı: FETÖ'nün AK Parti'yi işgal girişimi davası (10 sanıklı)

Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi - Silivri

Tarih 6-10 Temmuz

Saat: 10.00

Dava adı: MİT tırlarının durdurulması davası (50 sanıklı)

Yer: Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 6 Temmuz

Saat: 09.30

7 Temmuz

Dava adı: Hrant Dink cinayeti davası (76 sanıklı)

Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi - İstanbul Adliyesi

Tarih: 7-9 Temmuz

Saat: 11.00

14 Temmuz

Dava adı: Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası (15 sanıklı)

Yer: Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 14 Temmuz

Saat: 10.00

16 Temmuz

Dava adı: Eski istihbaratçı Enver Altaylı hakkındaki FETÖ davası (4 sanıklı)

Yer: Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 16 Temmuz

Saat: 10.00

Dava adı: Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası (9 sanıklı)

Yer: Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 16 Temmuz

Saat: 10.00

17 Temmuz

Dava adı: Eski başyaver Ali Yazıcı'nın yeniden yargılandığı dava (2 sanıklı)

Yer: Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 17 Temmuz

Saat: 10.00

23 Temmuz

Dava adı: Ergenekon davası hakimlerinden Hüsnü Çalmuk'un FETÖ davası (1 sanıklı)

Yer: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi - İstanbul Adliyesi

Tarih: 23 Temmuz

Saat: 11.00