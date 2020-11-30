FETÖ sanıkları hesap veriyor

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve örgütün yapılanmasına ilişkin aralık ayında yurt genelinde sanık sayılarıyla öne çıkan 23 dava görülecek.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve örgütün yapılanmasına ilişkin aralık ayında 6 ildeki 23 davada 1079 sanık hakim karşısına çıkacak.

FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrası yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmaların ardından açılan davalardaki yargılamalar sürüyor.

Aralık ayında 6 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan ve örgütün bazı kilit isimlerinin yargılandığı 23 dava görülecek.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "nitelikli yağma" gibi suçlardan açılan davalarda 1079 sanık yargılanacak.

Hain darbe girişimi sırasında FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlerine ilişkin 132 sanığın yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde 1 Aralık'ta devam edilecek.

İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada dosyaları ayrılan 141 sanığın yargılanması 4 Aralık'ta İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanığın yargılandığı dava da 7 Aralık'ta Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Aralık ayında görülecek davalardan bazıları şunlar:

1 Aralık

Dava adı: Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin dava (132 sanıklı)

Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 1-4 Aralık

Saat: 09.00

Dava adı: Zekeriya Öz'ün kasası olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş'ın yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 1 Aralık

Saat: 11.00

3 Aralık

Dava adı: Ergenekon savcısı Murat Dalkuş'un FETÖ davası (1 sanıklı )

Yer: İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 3 Aralık

Saat: 11.00

4 Aralık

Dava adı: İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dosyası ayrılan sanıkların yargılandığı dava (141 sanıklı)

Yer: İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 4 Aralık

Saat: 10.00

Dava adı: Can Dündar hakkında "casusluk" ve " FETÖ'ye yardım etmek" suçuna ilişkin dava (1 sanıklı )

Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 4 Aralık

Saat: 10.30

Dava adı: Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davası (11 sanıklı)

Yer: Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 4 Aralık

Saat: 14.30

7 Aralık

Dava adı: Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davası (512 sanıklı)

Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 7-31 Aralık

Saat: 09.00

Dava adı: Eski Ankara Jandarma Komutanı Cengiz Tarım'ın yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 7 Aralık

Saat: 10.00

8 Aralık

Dava adı: Sakarya'daki FETÖ/PDY davası (34 sanıklı)

Yer: Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 8 Aralık

Saat: 11.10

Dava adı: Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası (21 sanıklı)

Yer: Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 8 Aralık

Saat: 10.00

Dava adı: Zonguldak'ta eski akademisyenlerin FETÖ'den yargılandığı dava (15 sanıklı)

Yer: Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 8 Aralık

Saat: 10.00

9 Aralık

Dava adı: İş insanı Mubariz Gurbanoğlu'nun FETÖ davası (1 sanıklı )

Yer: İstanbul 27 Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 9 Aralık

Saat: 11.30

Dava adı: "Balyoz'da kumpas" davası (5 sanıklı)

Yer: İstanbul 13 Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 9 Aralık

Saat: 11.00

10 Aralık

Dava adı: Büyükelçi Andrey Karlov suikastı davası (28 sanıklı)

Yer: Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 10 Aralık

Saat: 09.00

Dava adı: Kemal Batmaz'ın eşinin yargılandığı dava (3 sanıklı)

Yer: İstanbul 37 Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 10 Aralık

Saat: 11.00

14 Aralık

Dava adı: FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası (39 sanıklı)

Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 14-18 Aralık

Saat: 11.00

15 Aralık

Dava adı: Hrant Dink cinayetine ilişkin dava (76 sanıklı)

Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 15 Aralık

Saat: 11.00

Dava adı: Hakan Şükür'ün babasının FETÖ'den yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 15 Aralık

Saat: 14.30

21 Aralık

Dava adı: Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal girişimi davası (24 sanıklı)

Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 21-25 Aralık

Saat: 11.00

22 Aralık

Dava adı: Eski istihbaratçı Enver Altaylı hakkındaki FETÖ davası (3 sanıklı)

Yer: Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 22 Aralık

Saat: 09.00

23 Aralık

Dava adı: "FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım" davası (5 sanıklı)

Yer: İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 23 Aralık

Saat: 11.00

29 Aralık

Dava adı: Adana'da FETÖ'nün yeniden yapılanmasına yönelik dava (22 sanıklı)

Yer: Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 29 Aralık

Saat: 10.00

Dava adı: Sakarya'da FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün yakınlarının yargılandığı dava (2 sanıklı)

Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 29 Aralık

Saat: 10.50