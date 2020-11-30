  • BIST 1.314
  • Altın 444,035
  • Dolar 7,7743
  • Euro 9,3151
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 0 °C
»

FETÖ sanıkları hesap veriyor

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve örgütün yapılanmasına ilişkin aralık ayında yurt genelinde sanık sayılarıyla öne çıkan 23 dava görülecek.
FETÖ sanıkları hesap veriyor

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve örgütün yapılanmasına ilişkin aralık ayında 6 ildeki 23 davada 1079 sanık hakim karşısına çıkacak.

FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrası yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmaların ardından açılan davalardaki yargılamalar sürüyor.

Aralık ayında 6 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan ve örgütün bazı kilit isimlerinin yargılandığı 23 dava görülecek.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "nitelikli yağma" gibi suçlardan açılan davalarda 1079 sanık yargılanacak.

Hain darbe girişimi sırasında FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlerine ilişkin 132 sanığın yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde 1 Aralık'ta devam edilecek.

İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada dosyaları ayrılan 141 sanığın yargılanması 4 Aralık'ta İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanığın yargılandığı dava da 7 Aralık'ta Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Aralık ayında görülecek davalardan bazıları şunlar:

1 Aralık

Dava adı: Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin dava (132 sanıklı)

Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 1-4 Aralık

Saat: 09.00

Dava adı: Zekeriya Öz'ün kasası olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş'ın yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 1 Aralık

Saat: 11.00

3 Aralık

Dava adı: Ergenekon savcısı Murat Dalkuş'un FETÖ davası (1 sanıklı )

Yer: İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 3 Aralık

Saat: 11.00

4 Aralık

Dava adı: İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dosyası ayrılan sanıkların yargılandığı dava (141 sanıklı)

Yer: İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 4 Aralık

Saat: 10.00

Dava adı: Can Dündar hakkında "casusluk" ve " FETÖ'ye yardım etmek" suçuna ilişkin dava (1 sanıklı )

Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 4 Aralık

Saat: 10.30

Dava adı: Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davası (11 sanıklı)

Yer: Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 4 Aralık

Saat: 14.30

7 Aralık

Dava adı: Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davası (512 sanıklı)

Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 7-31 Aralık

Saat: 09.00

Dava adı: Eski Ankara Jandarma Komutanı Cengiz Tarım'ın yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 7 Aralık

Saat: 10.00

8 Aralık

Dava adı: Sakarya'daki FETÖ/PDY davası (34 sanıklı)

Yer: Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 8 Aralık

Saat: 11.10

Dava adı: Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası (21 sanıklı)

Yer: Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 8 Aralık

Saat: 10.00

Dava adı: Zonguldak'ta eski akademisyenlerin FETÖ'den yargılandığı dava (15 sanıklı)

Yer: Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 8 Aralık

Saat: 10.00

9 Aralık

Dava adı: İş insanı Mubariz Gurbanoğlu'nun FETÖ davası (1 sanıklı )

Yer: İstanbul 27 Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 9 Aralık

Saat: 11.30

Dava adı: "Balyoz'da kumpas" davası (5 sanıklı)

Yer: İstanbul 13 Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 9 Aralık

Saat: 11.00

10 Aralık

Dava adı: Büyükelçi Andrey Karlov suikastı davası (28 sanıklı)

Yer: Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 10 Aralık

Saat: 09.00

Dava adı: Kemal Batmaz'ın eşinin yargılandığı dava (3 sanıklı)

Yer: İstanbul 37 Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 10 Aralık

Saat: 11.00

14 Aralık

Dava adı: FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası (39 sanıklı)

Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 14-18 Aralık

Saat: 11.00

15 Aralık

Dava adı: Hrant Dink cinayetine ilişkin dava (76 sanıklı)

Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 15 Aralık

Saat: 11.00

Dava adı: Hakan Şükür'ün babasının FETÖ'den yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 15 Aralık

Saat: 14.30

21 Aralık

Dava adı: Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal girişimi davası (24 sanıklı)

Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 21-25 Aralık

Saat: 11.00

22 Aralık

Dava adı: Eski istihbaratçı Enver Altaylı hakkındaki FETÖ davası (3 sanıklı)

Yer: Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 22 Aralık

Saat: 09.00

23 Aralık

Dava adı: "FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım" davası (5 sanıklı)

Yer: İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 23 Aralık

Saat: 11.00

29 Aralık

Dava adı: Adana'da FETÖ'nün yeniden yapılanmasına yönelik dava (22 sanıklı)

Yer: Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 29 Aralık

Saat: 10.00

Dava adı: Sakarya'da FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün yakınlarının yargılandığı dava (2 sanıklı)

Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 29 Aralık

Saat: 10.50

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Osmaniye'de firari ve uyuşturucu satıcılarına operasyon: 12 gözaltı29 Kasım 2020 Pazar 23:22
  • Kısıtlamaya rağmen sokak ortasındaki kavga kamerada29 Kasım 2020 Pazar 23:19
  • Aile mahkemesinden çocuğun soyadını belirleme hakkını anneye de tanıyan karar29 Kasım 2020 Pazar 11:35
  • Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin öğrenci alınacak29 Kasım 2020 Pazar 09:19
  • Altınözü'de, tarlada gömülü 3,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi28 Kasım 2020 Cumartesi 22:23
  • Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan genç cezadan kaçamadı28 Kasım 2020 Cumartesi 22:10
  • Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı28 Kasım 2020 Cumartesi 21:13
  • Depo sahibini darbetti, 30 kilogram zeytinyağını çalıp kaçtı28 Kasım 2020 Cumartesi 21:13
  • Samsun’da uyuşturucu operasyonu kamerada28 Kasım 2020 Cumartesi 14:08
  • Kütahya’da 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi28 Kasım 2020 Cumartesi 14:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti