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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Meriç ilçesi 1. derece askeri yasak bölgede 3 kişiyi tespit etti.

Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan ve FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen E.G, S.A. ve B.İ. gözaltına alındı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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