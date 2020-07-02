FETÖ şüphelisi eski komiser yardımcısına 27 yıla kadar hapis istemi

Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski komiser yardımcısı hakkında, "dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski komiser yardımcısı hakkında, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Cumhuriyet savcısı, 2011'deki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını örgütün mahrem imamlarından aldığı öne sürülen ve meslekten ihraç edilen tutuksuz İ.S. hakkındaki soruşturmayı tamamladı.

İ.S. için "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İ.S'nin, veri inceleme raporunda FETÖ'ye sadakati ve bağlılığı en üst düzeyde olan kişilerin bulunduğu "A5" koduyla derecelendirildiği ve 2011'deki sınavda gerçek başarısının üzerinde performans göstererek komiser yardımcılığına terfi ettiği vurgulandı.

İ.S'nin yeni görevinde, vazife yollukları, maaş farkları ve emniyet hizmeti tazminatları almak suretiyle kamuyu zararı uğrattığı belirtilen iddianamede, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarını FETÖ/PDY'nin faaliyetleri çerçevesinde işlediğinin anlaşıldığı kaydedildi.