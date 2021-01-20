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FETÖ üyesi 'mahrem abi ve abla' gaybubet evinde yakalandı

ANKARA'da, FETÖ/PDY üyelikleri nedeniyle 2016'dan beridir firari olarak aranan 2 üst düzey örgüt sorumlusu, saklandıkları gaybubet evinde gözaltına alındı.
FETÖ üyesi 'mahrem abi ve abla' gaybubet evinde yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekipler, firari olarak aranan FETÖ/PDY üyelerinin yakalanması için araştırma başlattı. Ekipler, yapılan ishtihbari çalışmalar neticesinde 2 üst düzey örgüt yöneticisi Y.M. ve K.M.'nin, Etimesgut ilçesindeki gaybubet evinde gizlendiğini tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

'MAHREM ABİ' VE 'MAHREM ABLA'

2016'dan bu yana kaçak yaşayan şüphelilerin, yakalanmamak ve fark edilmemek amacıyla kılık değiştirdikleri, sahte kimlik taşıdıkları ve bu sahte kimlikleri de sürekli değiştirdikleri saptandı. 2 şüphelinin de ByLock uygulaması üzerinden yaptığı örgütsel yazışmalar ortaya çıkarılırken, örgüt içerisinde K.M.'nin askeri öğrencilerden sorumlu 'mahrem abi', Y.M.'nin ise öğrencilerden sorumlu 'mahrem abla' pozisyonunda yer aldığı ortaya çıkarıldı. Ayrıca, K.M. ve Y.M.'nin üst düzey örgüt sorumlusu olduğuna dair haklarında çok sayıda beyan bulunduğu da tespit edildi.

SAHTE KİMLİK ÜRETİM MERKEZİ

Örgüt evinde yapılan aramada FETÖ/PDY'ye ait çok sayıda örgütsel içerikli not, doküman, yüklü miktarda döviz, çok sayıda farklı kişi adına kayıtlı kredi kartı, dijital materyal ve sahte kimlik ele geçirildi. Ayrıca gaybubet evinin örgüt üyeleri tarafından sahte kimlik temin etme merkezi olarak kullanıldığı da yapılan tespit edildi.

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