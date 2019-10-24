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FETÖ'cü Enes Kanter'den Suriye iftiraları

Kendini terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak kabul eden Enes Kanter, CNN'de 'Türkiye, Suriye'de katliam yapıyor' dedi.
FETÖ'cü Enes Kanter'den Suriye iftiraları

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerini temizlemek ve sınır güvenliğini sağlamak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda ve ardından masada başarılı sonuçlar elde ederken; Türkiye düşmanları da boş durmuyor.

Son hamlesini 15 Temmuz 2016'da yapan FETÖ'nün militanları, özellikle ABD'de Türkiye karşıtı propagandaya devam ediyor.

"TÜRKİYE DEAŞ MİLİTANLARIYLA ÇALIŞMAYI BIRAKMALI"

Bunun son örneği, NBA takımlarından Boston Celtics'te forma giyen Enes Kanter oldu. Kanter, CNN yayınına katılarak Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında ipe sapa gelmez iddialarda bulundu.

Kanter, şunları söyledi; "Benim onu çağımızın Hitler'i olarak adlandırmamın bir nedeni var. Eğer dünyada neler olduğuna bakarsanız özellikle Suriye'de; onlarca masum Kürt ve insanlık trajedisini görürsünüz. Şimdi Suriye'de olan şey insanlık trajedisidir. Onlarca masum erkek, kadın, çocuk ve bebek ölüyor. Türkiye, Suriye işgalini durdurmalı ve sahada DEAŞ militinlarıyla çalışmayı mutlaka bırakmalıdır."

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