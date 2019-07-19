  • BIST 102.445
  • Altın 261,106
  • Dolar 5,6378
  • Euro 6,3362
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 23 °C
SON DAKİKAİstanbul'da ByLock operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var
»

FETÖ'cü Kemal Batmaz'a hücre cezası

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e hitaben yazdığı mektubu duruşma salonundaki diğer sanıklara atarken yakalanan sivil imam Kemal Batmaz, "terör örgütlerinin eğitim ve propaganda faaliyetlerini yapmak" suçundan 19 gün hücre cezasına çarptırıldı.
FETÖ'cü Kemal Batmaz'a hücre cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten sivil imam Kemal Batmaz, cezaevinde örgütün eğitim ve propaganda faaliyetlerini yaptığı gerekçesiyle 19 gün hücre cezasına çarptırıldı.     

Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın 25 Ocak'taki duruşmasında sanıklar mahkeme salonundan çıkarıldığı sırada sivil imam Batmaz ancak mercekle okunabilecek şekilde küçük harflerle yazdığı mektubu tutukluların bulunduğu bölüme attı.     

Bu sırada eski binbaşı Fatih Çolak ve astsubay Hamit Çıplak, önlerine düşen mektubu almak için hamle yaptı ancak durumu fark eden jandarma, mektuba el koyarak tutanak tuttu.     

Sivil imam Batmaz tarafından FETÖ elebaşı Gülen'e yazıldığı tespit edilen mektupta, "Muhterem efendim, ABD'den gelen heyetle alakalı bir arzda bulunmak istiyorum." ifadesi dikkati çekti.     

Batmaz, mektubunda örgüt elebaşı Gülen'in iade sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Ankara'ya gelen ABD heyetinin huzurunda cumhuriyet savcıları tarafından alınan ifadesine değindi.     

Batmaz, mektubunda savcıların "Gülen'i tanıyor musun? Darbeye etkisinin olduğunu düşünüyor musun?" sorusuna, "Tanımıyorum. Hiçbir şekilde darbeye etkisi olduğunu düşünmüyorum. Bırakın darbeyi, kimseyi incitmeyi düşünmezler." şeklinde cevap verdiğini belirtti.     

Sivil imam Batmaz'ın el yazısıyla kaleme aldığı mektubun sonunda "Efendim, basında terörün finansmanı ile alakalı haberler gerçek dışı. Dualarınızı talep ediyor, hürmetlerinizi arz ediyorum." ifadesi yer aldı.      

Tutanak altına alınan olaya ilişkin Sincan Cezaevi yönetimi, tutuklu sanık Kemal Batmaz hakkında disiplin soruşturması başlattı.     

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Batmaz, mektupta yazılanları daha önce mahkemedeki savunmasında dile getirdiğini öne sürerek, bunların herkese mal olmuş bilgiler olduğunu savundu.     

Duruşma salonunda ele geçirilen metinde değişiklik yapılmış olabileceğini ileri süren Batmaz, yazının başına "Muhterem efendim", sonuna da "Dualarınızı talep ediyor, hürmetlerinizi arz ediyorum" cümlelerinin başkaları tarafından eklendiğini iddia etti.     

Cezaevi Disiplin Kurulunun soruşturması sonucunda "terör örgütlerinin eğitim ve propaganda faaliyetlerini yapmak" suçunu işlediği belirlenen Kemal Batmaz, 19 gün hücre cezasına çarptırıldı.     

Batmaz, cezaya karşı Ankara Batı 1. İnfaz Hakimliğine itirazda bulundu.     

CEZAEVİNDE DE FAALİYETLERİNE DEVAM ETTİ     

İnfaz Hakimliği, konunun aydınlatılması ve yazının kime ait olduğunun tespiti için Batmaz'ın el yazısı örneklerini İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderdi. İncelemeler sonucu mektubun baştan sona Kemal Batmaz'ın el ürünü olduğu tespit edildi.     

İtiraza ilişkin kararda, Adli Tıp Kurumundan gelen raporla değerlendirildiğinde sanık hakkındaki uygulamanın ceza infaz kurumu kurallarına uygun olduğu kaydedildi.     

Batmaz'ın eylemlerinden ötürü pişman olmadığı, cezaevinde terör örgütünün eğitim ve propaganda faaliyetini sürdürdüğü belirtilen kararda, şu tespitlerde bulunuldu:     

"Tutuklunun örgüt içindeki konumunun üst düzeyde olduğu anlaşılmaktadır. Mektup, tutuklulunun Türk ve ABD yetkilileriyle görüşmesi sonrasında muhtemelen örgütün duyacağı rahatsızlığı gidermeye yöneliktir. Kemal Batmaz, mektubunda olayları safahatıyla anlatırken örgütü satmadığını, sadık olduğunu ifade etmekte ve bağlılığını bildirmektedir.     

Yargılama safahatında alınan Adli Tıp Kurulu raporuyla da yazının Kemal Batmaz'ın el ürünü olduğu ispatlandığından, FETÖ'nün halen Fetullah Gülen tarafından yönetildiğine dair Türkiye Cumhuriyeti'nin tezi ispatlanmıştır."     

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'da ByLock operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var19 Temmuz 2019 Cuma 13:43
  • FETÖ'cü Kemal Batmaz'a hücre cezası19 Temmuz 2019 Cuma 12:47
  • Erbil'deki saldırının faili HDP'li milletvekilinin ağabeyi çıktı19 Temmuz 2019 Cuma 11:47
  • Heyelan ve selde kayıp olan 7 kişi aranıyor19 Temmuz 2019 Cuma 11:18
  • Cuma Hutbesi yayınlandı! 19 Temmuz 2019 Diyanet İşleri Başkanlığı19 Temmuz 2019 Cuma 10:45
  • Sorgu tatbikatı: Olası operasyona böyle hazırlanmışlar19 Temmuz 2019 Cuma 10:20
  • AK Parti, MHP, CHP ve İyi Parti imzaladı: Ortak bildiri19 Temmuz 2019 Cuma 10:17
  • Alkol denetimlerinde 6 bin 592 araç trafikten men edildi19 Temmuz 2019 Cuma 10:11
  • Vatandaşlar son anda yetişti: Maçka Parkı'nda çığlık sesleri19 Temmuz 2019 Cuma 10:07
  • Zuhal Olcay'ın hapis cezası onandı19 Temmuz 2019 Cuma 09:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti