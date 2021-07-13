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FETÖ’cü Orhan İnandı’nın, ifadesi ortaya çıktı

MİT operasyonuyla Türkiye’ye getirilen FETÖ’cü Orhan İnandı’nın, ifadesi ortaya çıktı.
FETÖ’cü Orhan İnandı’nın, ifadesi ortaya çıktı

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini belirten İnandı,  FETÖ/PDY’yi hizmet hareketi olarak nitelendirdi. İnandı, ifadesinde “Hizmet hareketi mensubuyum, hizmet hareketi içerisinde çeşitli görevler aldım, hizmet hareketi içerisinde bulunan şahıslara görevler verdim, hizmet hareketi içerisinde yaklaşık 35-36 sene kadar bulundum” şeklinde ifade verdi.

MİT operasyonuyla Türkiye’ye getirilen FETÖ’cü Orhan İnandı’nın, ifadesinde "1988-1989 yıllarında Ankara’da örgütün öğrenci evlerinden sorumlu abilerinin katılımıyla bir programa katıldığını, bu programda Adil Öksüz'le tanıştığını söyleyen İnandı, “Katılanlar arasında Adil Öksüz isimli şahısta bulunuyordu. Adil Öksüz ile burada tanıştım. Öksüz’ün ilerleyen süreçte Gülen’den ders aldığını öğrendim ” dedi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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