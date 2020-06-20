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FETÖ'den gözaltına alınan 150 astsubaydan 56'sı itirafçı oldu

FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasına yönelik 56 ilde düzenlenen operasyonda, adliyeye sevk edilen 94 şüpheliden 81'i tutuklandı, 13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FETÖ'den gözaltına alınan 150 astsubaydan 56'sı itirafçı oldu

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 56 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan muvazzafların da olduğu 150 astsubaydan 81'i tutuklandı, 56'sı itirafçı oldu, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri öne sürülen 150 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen şüphelilerin 56'sı serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen diğer 94 şüpheliden 81'i tutuklandı. 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haklarında daha önce aynı suçtan soruşturma bulunduğu belirlenen 4 şüpheli hakkındaki gözaltı kararı iptal edildi. 13 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği belirtildi.

İzmir merkezli 56 ilde, 16 Haziran'da FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen 119'u muvazzaf 167 şüpheli hakkında gözaltı karar verilmişti.

Zanlılardan 79'unun Kara Kuvvetleri, 13'ünün Hava Kuvvetleri, 66'sının Jandarma ve 9'unun Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu astsubay oldukları, 119'unun da hala görev yaptığı öğrenilmişti.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonlarda 150 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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