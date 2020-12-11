FETÖ'nün Adalet Bakanlığı yapılanmasına operasyon: 29 gözaltı

Ankara merkezli 11 ilde, FETÖ'nün Adalet Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 29 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı. Bu kapsamda, mahrem imamlarla irtibatları tespit edilen, aralarında infaz koruma memuru ve cezaevi katipleri de bulunan 19'u aktif görevde, 14'ü ihraç 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri de 33 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

29 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara merkezli İstanbul, İzmir, Balıkesir, Amasya, Bolu, Aksaray, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda, 29 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ankara'da gözaltına alınan şüpheliler, Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünde geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.