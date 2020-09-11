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FETÖ'nün avukatlık yapılanması soruşturmasında önemli gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ'nün avukatlık yapılanması soruşturmasında önemli gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün avukatlık yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında; itirafçı beyanları, iletişimin dinlenmesi, teknik takip ve elde edilen diğer deliller sonucunda örgüt içinde avukatlık yapılanması oluşturduğu belirlenen 48 avukat, 7 stajyer avukat, 3 ihraç hakim, 1 ihraç hakim adayı ile 1 hukuk fakültesi mezunu toplam 60 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin, 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra haklarında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği-yöneticiliği suçlarından işlem yapılan örgüt mensuplarının soruşturma ve kovuşturma işlemlerini örgütsel talimatla ve saikle takip ederek avukatlık faaliyeti görüntüsü altında bu soruşturmaları/kovuşturmaları örgüt lehine yönlendirmek suretiyle örgütsel faaliyetlere katıldığı belirlendi. Örgüt içinde avukatlık yapılanması oluşturduğu saptanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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