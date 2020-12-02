FETÖ'nün darbe girişiminde F16'lara havada yakıt sağlayan eski tuğgeneral cezasız kalmadı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara'yı bombalayan F16'lara havada yakıt sağlayan tanker uçakların kaldırılması emrini veren eski tuğgeneral Bekir Ercan Van, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 901 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın sanıklarının güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan eylemleri cezası kalmadı.

Olay tarihinde Adana İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı olan eski tuğgeneral Bekir Ercan Van, darbecilerin sözde atama listesinde "Adana Sıkıyönetim Komutanı" olarak yer aldı.

NATO birliklerinin görev yaptığı bölgede konuşlu üs komutanlığının tüm imkanlarını darbeciler için seferber eden Van, örgüt mensubu olmayan askeri personeli dış görevlere gönderdi, darbe girişimine katılacak pilot ve uçuş ekibine ise hazır olmaları emrini verdi.

Darbe girişiminden önce savaş uçaklarına havada yakıt ikmali sağlayan 7 tanker uçağı hazırlatan Van, girişimin ilk saatlerinde Ankara ve İstanbul'da alçak uçuş yapmaya başlayan, ardından başkenti bombalayan F16'lara havada yakıt ikmali yapmaları için tanker uçaklarının havalanması emrini verdi. Bu sayede F16'lar uzun süre havada kalıp faaliyetlerini sürdürdü.

Bekir Ercan Van, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar tarafından ülke hava sahasının savaş uçaklarına kapatılması talimatına rağmen, tanker uçaklarının mürettebatını diğer hava üs birliklerinden gelecek telsiz çağrılarına cevap vermemeleri, kendisi dışında kimseyle irtibat sağlamamaları konusunda uyardı.

Almanya'ya kaçmak istedi

Darbe girişiminin başarısız olduğunu anladıktan sonra İncirlik Üssü'ndeki NATO birliğinde görevli ABD'lilere sığınan ve Almanya'ya kaçma planı yaptığı belirlenen Van, sabah saatlerinde Albay John Walker'ın odasından teslim alındı.

Savcılık sorgusunda "Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden, üste bulunan tanker uçaklarının havalandırılması konusunda askeri telefondan emir aldım" diyen Van, kimin talimat verdiği sorusuna ise "O sırada uyukladığım için kiminle konuştuğumu tam olarak hatırlamıyorum." karşılığını verdi.

İddianamede, darbe girişimi gecesi eski tuğgeneral Van'ın talimatıyla kaldırılan tanker uçakların, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM ve Özel Harekat Daire Başkanlığını bombalayan darbeci pilotların kullandığı uçaklara 10 kez yakıt ikmali yaptığı tespitine yer verildi.

Bekir Ercan Van, mahkemedeki savunmasında jetlere yakıt ikmali sağlayan tanker uçakların kaldırılması emrini verdiği yönündeki suçlamayı reddedip, "15 Temmuz gecesi hava üs komutanı olarak benim personelime verdiğim emirler yasal emirlerdir." dedi.

F16 savaş uçaklarına yakıt ikmali yapan tanker uçaklarının pilotlarından eski üsteğmen Hızır Özyuva, ifadesinde, yakıt ikmali emrini, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Van'ın verdiğini anlattı.

Eski pilot üsteğmen Fatih Akbulut da, "10. Tanker Üs Komutanı Bekir Ercan Van, uçuş ekibine 'Kuzey yönüne, Ankara tarafına gideceksiniz, sizden yakıt talep eden uçaklara yakıt ikmali sağlayacaksınız, telsizden kimseyle temas kurmayacaksınız' dedi." şeklinde ifade verdi.

Bekir Ercan Van, yargılama sonucunda, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cumhurbaşkanına suikast girişimi" ve 77 kişinin şehit edilmesi suçlarından sorumlu tutularak 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Van, ayrıca, 198 kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs", 22 kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve bir kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçlarından 3 bin 901 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.