  • BIST 1.213
  • Altın 483,547
  • Dolar 7,8721
  • Euro 9,3004
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 18 °C
»

FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün emniyet yapılanması soruşturmasında 7'si eski polis, 2'si mahrem imam 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 2'si sivil, 7'si meslekten ihraç edilen polis olan 9 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca verilen talimata istinaden yürütülen çalışmalar neticesinde, örgütsel kodlamalarında üst düzey örgüt mensubu oldukları anlaşılan, haklarında FETÖ üyesi olduklarına dair ifade ve teşhis tutanağı bulunan, ByLock kullandıkları belirlenen, bu şekilde FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanması içerisinde yer alan 9 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.

Şüphelilerden birinin 2. sınıf emniyet müdürü, birinin komiser, 2'sinin komiser yardımcısı, 3'ünün polis memuru olduğu ve daha önce kamu görevinden çıkarıldıkları, 2'sinin ise sivil mahrem imam olduğu belirtilen açıklamada, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 ilde şüphelilerin yakalanmasına çalışıldığı kaydedildi.

Öte yandan, şu ana kadar şüphelilerden 5'inin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antalya'da fırtınanın neden olduğu hasarın yaraları sarılmaya çalışılıyor20 Ekim 2020 Salı 12:36
  • Bahçeli'den Akşener'e 'askıda ekmek' cevabı20 Ekim 2020 Salı 11:36
  • PKK'nın istihbarat sorumlusu öldürüldü: MİT'ten nokta atışı20 Ekim 2020 Salı 11:33
  • Anayasa Mahkemesinden 'masumiyet karinesinin ihlali' kararları20 Ekim 2020 Salı 11:27
  • FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon20 Ekim 2020 Salı 11:26
  • Kansere karşı medikal sanayi hamlesi20 Ekim 2020 Salı 10:54
  • Haftanin ve Zap'ta düzenlenen hava harekatlarında 6 terörist etkisiz hale getirildi20 Ekim 2020 Salı 10:47
  • TBMM Başkanı Şentop: Kafkasya'daki çözümsüzlük Ermenistan'ın işgali sürdükçe devam edecektir20 Ekim 2020 Salı 10:33
  • Yargıtay, Gültan Kışanak'ın 'örgüt propagandası'ndan beraatini bozdu20 Ekim 2020 Salı 10:13
  • Meslekten ihraç edilen iki hakim gözaltına alındı20 Ekim 2020 Salı 10:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti