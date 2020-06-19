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FETÖ’nün finans ayağına yönelik operasyon drone ile görüntülendi

FETÖ’nün finans ayağına yönelik operasyon drone ile görüntülendi
Adana'da, FETÖ/PDY’nin finans ayağına yönelik düzenlenen ve örgüte para yardımı yaptığı öne sürülen 5 şüphelinin yakalandığı şafak operasyonu, drone ile görüntülendi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında meslekten ihraç polis ve iş adamlarının da bulunduğu 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Haziran'da Adana merkezli Mersin ve İstanbul’da şafak vakti yapılan operasyonda 61 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise örgüte gönderilmek üzere toplanan 25 bin 800 dolar, 2 bin 75 euro, 5 bin 350 lira nakit para ile telsiz, çok sayıda cep telefonu, tabanca ve tüfek ele geçirildi. Şüphelilerden 13’ü tutuklanırken, 27’si ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 5 şüpheliye ise ev hapsi cezası verildi. 15 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 1 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürerken, hakkında yakalama kararı olan 3 kişi de aranıyor.

5 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINDA

KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltına alınan şüphelilerin ifadesi doğrultusunda örgüte para yardımı yaptığı belirlenen 5 kişinin yakalanmasına yönelik 17 Haziran'da şafak vakti operasyon düzenledi. Şüphelilerin gözaltına alındığı operasyon, drone ile havadan görüntülendi.

Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki sağlık kontrollerinin ardından Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüphelilerin, sorgularının sürdüğü bildirildi.

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