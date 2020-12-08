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FETÖ'nün GATA'daki yapılanmasına yönelik soruşturmada 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

FETÖ'nün GATA'daki yapılanmasına yönelik soruşturmada 14'ü aktif 31 doktor, 6 mahrem imam toplam 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ'nün GATA'daki yapılanmasına yönelik soruşturmada 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 14'ü aktif görevde olan GATA'da görevli 31 doktor ile 6 "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı çıkardı. Şüphelilerden 21'i yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunun talimatı üzerine MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışmaları sonucunda, FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen GATA (Sağlık Bilimleri Üniversitesi) personeline yönelik olarak 6'sı "mahrem imam" ve 31'i doktor toplam 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığı ifade edildi.

FETÖ mensuplarının iletişim yöntemi olan ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen doktor şüphelilerden 14'ünün aktif görevde bulunduğu, 2'sinin emekli olduğu, 1'inin istifa ettiği, 14'ünün ise ihraç edildiği belirtilen açıklamada, profesör olan 2 şüpheliden birinin, doçent olan 5 şüpheliden 3'ünün aktif görevde olduğu bildirildi.

Açıklamada, albay rütbesindeki 6 şüpheliden 5'inin ihraç edildiği, 1'inin emekli olduğu, yarbay rütbesindeki 5 şüphelinin tamamının ihraç edildiği, binbaşı rütbesindeki 1, yüzbaşı rütbesindeki 2 şüphelinin aktif görevde bulunduğu, 1 üsteğmenin ise ihraç edildiği kaydedildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonları sonucu şüphelilerden 21'i yakalandı, diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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