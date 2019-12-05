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FETÖ'nün Gümüşhane il imamı tutuklandı

Trabzon'da polisin düzenlediği operasyonda, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan örgütün sözde 'Gümüşhane il imamı' M.G. ve eşi A.G., 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evinde gözaltına alındı.
FETÖ'nün Gümüşhane il imamı tutuklandı

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün sözde 'Gümüşhane il imamı' olarak aranan M.G.'nin, Ortahisar ilçesindeki bir evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takipte de bulunan ekipler, tespit ettikleri 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evine baskın düzenledi. Operasyonda, örgütün sözde 'Gümüşhane il imamı' M.G. ve eşi A.G., yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda, üzerlerine kayıtlı GSM hatlarında 'ByLock' kullandıkları, Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu ve kapatılan şirketlerde SGK kayıtları tespit edilen şüphelilerin kaldıkları hücre evinde ekiplerce yapılan aramada; farklı isimler adına düzenlenmiş sahte kimlikler ve bazı dijital materyaller de ele geçirildi. Şüpheli çift, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. M.G. çıkarıldığı mahkemece tuklanırken, eşi A.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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