FETÖ'nün 'hakim-savcı sınav çalışma evleri' soruşturmasında 10 şüpheli gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) hakim- savcı sınav çalışma evlerine yönelik İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 12 kişiden 10'u yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, geçmiş dönemlerde, örgütün İstanbul'daki hakim ve savcıların sınav çalışma evlerinde bulunduğu tespit edilen 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul, Gaziantep, Denizli, Samsun, Ordu, Burdur, İzmir, Kırıkkale ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 10 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.