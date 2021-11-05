FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanma soruşturmasında 7 gözaltı

Ankara merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 8 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, biri emekli, biri meslekten ihraç edilen 2 albay, 1 eski üsteğmen ve biri muvazzaf 5 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin, görev yaptıkları illerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerindeki kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün "sivil imamlar" ile iletişim sağladıkları tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerden 7'sini gözaltına aldı.

Diğer zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, gözaltındakilerin Ankara Emniyet Müdürlüğüne sevk edildiği belirtildi.