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FETÖ'nün Jandarma yapılanmasına darbe: 78 gözaltı

Ankara'da FETÖ'nün Jandarma yapılanmasına yönelik operasyonda 78 şüpheli gözaltına alındı.
FETÖ'nün Jandarma yapılanmasına darbe: 78 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 78 şüpheli için Ankara merkezli 38 ilde gözaltı kararı verildi. 

Aralarında aktif 1 astsubay, daha önce geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 59 astsubay, daha önce ilişiği kesilmiş 15 askeri öğrenci, 1 istifa astsubay ve 2 ihraç astsubay olmak üzere toplam 78 şüpheli gözaltına alındı. 

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