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FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 100 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem imam" yapılanmasına yönelik soruşturmasında 40 ilde 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 100 gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM), FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında "mahrem imam" oldukları tespit edilen 100 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 40 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 43'ü yakalandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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