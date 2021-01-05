FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 29 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması soruşturmasında 28 subay ve 1 sivil hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunun soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibatları olduğu ve Ankara'nın çeşitli semtlerindeki büfe, bakkal, market gibi iş yerlerindeki kontörlü hatlardan örgütün "sivil imamları" ile haberleştikleri belirlenen 28 subay ve 1 sivil "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 10 ilde yürütülen operasyonlarla şüphelilerin yakalanmasına devam edildiği duyuruldu.

Örgütün mahrem imamının öğretmen olduğu, şüpheliler arasında albay ve binbaşıların da bulunduğu ve şüphelilerden şu ana kadar 22'sinin yakalandığı öğrenildi.