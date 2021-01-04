FETÖ'nün kilit ismi Adil Öksüz soruşturmasında kazı yapılan alanda yangın

SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde, FETÖ’nün darbe girişiminde kilit rol oynayan Adil Öksüz’ün evrak dolu çantayı bir araziye gömdüğü iddiası ile kazı çalışması yapılan ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.