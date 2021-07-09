FETÖ'nün kritik ismi Ankara'ya getirildi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MİT tarafından yakalandığını duyurduğu FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı’nın, Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MİT tarafından yakalandığını duyurduğu FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı’nın, Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildiği öğrenildi. İnandı'nın gözaltı süresinin 11 Temmuz'a kadar uzatıldı. FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı

FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı

2007 YILINDA BÖLGENİN GENEL SORUMLUSU OLDU

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, hakkında, “Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme” suçundan yakalama kaydı bulunan Orhan İnandı, FETÖ’nün 2001 yılından bu yana Kırgızistan Sorumlusu olarak faaliyet yürütmekte olduğu öğrenildi. Örgüt üyesi İnandı’nın 2017 yılında ise örgüt lideri Fetullah Gülen’in talimatı ile hem Kırgızistan hem de Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan’ı içerisine alan bölgenin genel sorumlusu olduğu tespit edildi.