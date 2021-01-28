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FETÖ'nün kritik ismi yakalandı! MİT'ten müthiş operasyon

MİT, İçişleri Bakanlığı, KOM Dairesi ve KKTC polisinin koordinasyonuyla KKTC'de yakalanan FETÖ'nün mahrem imamı Ahmet Yiğit Türkiye'ye getirildi.
FETÖ'nün kritik ismi yakalandı! MİT'ten müthiş operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Lefkoşa Büyükelçiliği, MİT, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği, KKTC Polis Genel Müdürlüğü ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ terör örgütü üyesi Ahmet Yiğit isimli şahısın KKTC’de yakalandığını açıkladı.

EMNİYET'İN GİZLİ YAPILANMASI İÇİNDE SÖZDE YÖNETİCİ

Gözaltına alınan FETÖ'cü Yiğit'in emniyetin gizli yapılanması içinde sözde yönetici olduğu, ByLock kullandığı ve pasaport şerh kaydının bulunduğu tespit edildi.

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