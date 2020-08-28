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FETÖ'nün 'mahrem imam' yapılanmasına yönelik operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı

İzmir merkezli 28 ildeki operasyonda, FETÖ'nün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 59 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı.
FETÖ'nün 'mahrem imam' yapılanmasına yönelik operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı

İzmir merkezli 28 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, FETÖ'nün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 59 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı. 

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce haklarında işlem yapılan örgüt mensubu askerlerden itirafçı olanların bir kısmının ifade ve teşhislerinde adı geçen, ayrıca kontörlü/ankesörlü sabit hat irtibatıyla örgüte mensubiyet yönünde tespitler bulunan şüpheliler hakkında çalışma başlatıldı.

Terör örgütü bünyesinde "öğretmen, grup abisi, bölge talebe mesulü, bölge üniversite mesulü, bahçıvan, müdür yardımcısı, genel müdür, gözcü, yer teminci ve doktor" olarak görev yapan 59 "mahrem imam" hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce İzmir merkezli 28 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltı kararı verilen şüphelilerden "Hakan" kod adlı B.K'nin örgütün İzmir'deki Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanmasında, "Remzi" kod adlı R.E'nin de Kocaeli'de Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanmasında üst düzey faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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