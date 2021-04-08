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FETÖ'nün 'mahrem' yapılanması soruşturmasında 16 yakalama kararı verildi

Edirne merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 16 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
FETÖ'nün 'mahrem' yapılanması soruşturmasında 16 yakalama kararı verildi

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 16 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.

Zanlılar arasında ihraç edilen, doktor, kamu görevlisi, müfettiş, avukat ve vergi uzmanlarının da bulunduğu öğrenildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince şüphelilere yönelik İstanbul, Konya, Gaziantep, Denizli, Çorum, Bitlis, Ankara ve Adana'da başlatılan operasyon sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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