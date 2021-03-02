FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyonda 28 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 40 kişiden 28'i yakalandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding ve buraya bağlı alt şirketlerde çalıştıkları, farklı bankalardan kredi çekerek Bank Asya'ya yatırdıkları belirlenen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Erzurum, Kırklareli ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 28'i yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 12 kişiden 7'sinin yurt dışında olduğu, 5 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.