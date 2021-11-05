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FETÖ'nün MASAK yapılanması davasında karar

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyerek itirafçı olan 4 sanık hakkında 1 yıl 10 ay 15 günden 3 yıl 6 ay 15 güne kadar hapis cezası verildi.
FETÖ'nün MASAK yapılanması davasında karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yapılanması kapsamında yargılanan 8 sanık hakkında karar çıktı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık ve avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Sebahattin Sarıdoğan, esas hakkındaki savunmaların tamamlandığını belirterek heyetin kararını açıkladı.

Buna göre, sanık A.K'ye "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan ceza verildi. Sanığın cezası etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak 1 yıl 10 ay 15 güne indirildi.

Diğer sanıklar A.İ. ve İ.Ö de "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan hapis cezası aldı, bu sanıkların cezası da etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezasına düşürüldü.

"Silahlı terör örgütüne üyelik" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından hapis cezası ve etkin pişmanlık hükümleri uygulanan diğer sanık B.C, 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Daha önce başka bir mahkemeden örgüt üyeliğinden ceza alan sanık C.Y. hakkındaki dava reddedildi.

Sanıklar M.T. ve N.B. ise bütün suçlamalardan beraat etti, sanık A.İ'nin de dosyası ayrıldı.

Ceza alan sanıklar hakkında hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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