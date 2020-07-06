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FETÖ'nün örgüt üyesi polis amirlerine 'bilgi sızdırma' talimatı, itirafçı ifadesinde

FETÖ'nün Samsun'daki emniyet yapılanmasında "emniyet imamı" olan öğretmen M.T, itirafıyla birçok örgüt mensubunu deşifre etti, örgütün emniyette nasıl yapılandığını detaylarıyla açıkladı.
FETÖ'nün örgüt üyesi polis amirlerine 'bilgi sızdırma' talimatı, itirafçı ifadesinde

Kuruluşundan bu yana kendisinden olmayana yaşam hakkı tanımayan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) karanlık yüzünü, uzun yıllar örgütün kritik birimlerde görev almış itirafçılar anlatıyor.

Darbe girişiminden devletin kritik birimlerine sızma stratejisine kadar örgüte dair bilinmeyenleri verdikleri bilgilerle deşifre eden itirafçılar, böylece FETÖ'nün çözülmesine önemli katkı sunuyor.

Bu isimlerden örgütün Samsun'daki emniyet yapılanmasında "emniyet imamı" olan öğretmen M.T, itirafıyla birçok örgüt mensubunu deşifre etti, örgütün emniyette nasıl yapılandığını detaylarıyla açıkladı.

M.T, savcılıktaki ifadesinde, 2015 yılı ekim ayında Feza Berk Koleji'nde görev yapmak için Samsun'a geldiğini, 5-6 ay örgütün emniyet yapılanmasında bulunduğunu belirtti.

Türkiye'de FETÖ/PDY'nin yapılanmasının iki şekilde olduğunu aktaran M.T, "Bunlardan biri kurumsal yapılar, diğeri ise il yapılanmalarıdır. Örgütün il yapılanmasında il imamlığına eğitim kurumları, esnaf, Zaman gazetesi ve cemaate ait dergilerin yönetimi, yurtlar, gizli olmayan milli eğitim öğretmenleri, işçiler, diğer memurlar bulunmaktadır. Bu gruplar da yine kendi aralarında ünitelere ayrılmışlardır. Kurumsal yapıların içinde ise bildiğim kadarıyla Emniyet, MİT, Silahlı Kuvvetler ve adliye kurumları bulunur. Bu kurumlarda gizlilik esas olduğu için kendi içinde il yapılanmaları birbirinden bağımsızdır. Her kurum kendi arasında yapılanır, kurumların il sorumluları bölge sorumlularına, bölge sorumluları da ülke sorumlularında tabidir." itiraflarında bulundu.

Örgütün bölge yapılanması hakkında da bilgi veren M.T, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden önce "Samsun İl Emniyet İmamı" olan A.K'nin Sinop, Amasya, Çorum ve Çankırı illerinin de bağlı olduğu "Orta Karadeniz Bölgesi İmamı" olduğunu anlattı.

OHAL kararnamesiyle kapatılan Canik Başarı Üniversitesinde görevli, aynı zamanda himmet paralarının toplandığı "Ali" kod adlı kişinin cep telefonuna "Eagle" programı yüklediğini aktaran M.T, "İllerden gelen bilgiler ve himmet paraları Ali'de toplanıyordu. Ali, Başarı Üniversitesinde İngilizce öğretmeni olmasına rağmen bilişimden iyi anlıyordu. Sanıyorum Eagle programlarını da bu yüklüyordu." ifadelerine yer verdi.

"Verilen talimatı, sorumluluk alanımdaki grup üyelerine iletiyordum"
M.T, polis amirlerine imamlık yapan kişinin sorumluluğunda bir araya geldiklerini belirterek, ifadesinde şu bilgileri verdi:

"Grubumuzda olan polis amirlerine cemaate yönelik herhangi bir operasyon veya cemaati ilgilendiren bilgiler gelmesi halinde bilgi vermeleri konusunda uyarılar yapmamızı, bu şekilde bilgi aldığımız takdirde de hemen ulaştırmamızı söylüyorlardı. Bana verilen talimatı, sorumluluk alanımdaki grup üyelerine iletiyordum."

Kaynak: Haber Kaynağı
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