  • BIST 1.193
  • Altın 484,321
  • Dolar 7,8735
  • Euro 9,2279
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 21 °C
SON DAKİKAİçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine 'Koronavirüs Salgını' konulu ek genelge
»

FETÖ'nün şifreleme yöntemleri itirafçıların ifadelerine yansıdı

FETÖ/PDY'ye yönelik "periyodik ve ardışık arama" operasyonunda gözaltına alınan ve itirafçı olan sanıklar, örgüt üyelerinin askeri okul sınavlarında kullandığı şifre yöntemlerini ve toplantılara çağırmak için kullandıkları şifreli mesajları anlattı.
FETÖ'nün şifreleme yöntemleri itirafçıların ifadelerine yansıdı

Kırşehir merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik "periyodik ve ardışık arama" operasyonunda gözaltına alınan ve itirafçı olan sanıklar, örgüt üyelerinin askeri okul sınavlarında kullandığı şifre yöntemlerini ve toplantılara çağırmak için kullandıkları şifreli mesajları anlattı.

Aralarında muvazzaf astsubayların da olduğu 3'ü tutuklu 11 sanıkla ilgili Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Kayseri Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde muvazzaf olarak görev yaparken yakalanan eski astsubay sanık M.M, iddianamede yer alan ifadesinde, 2012 yılında Kırşehir'de örgütün dersanesine giderken FETÖ'nün sözde imamlarıyla tanıştırıldığını, örgüte ait evlerde askeri okul sınavlarına hazırlandığını anlattı.

Hava Astsubay Meslek Yüksekokulunu kazandığını ve sınavlardan önce mülakat için canlandırma yöntemiyle eğitim aldığını aktaran M.M, "Mahrem imam Y.E.N. sınava girmeden önce kaldığımız örgüt evine gelerek mülakat canlandırması yaptı. 'Mülakata girdiğinde otur demeden oturma, oturduktan sonra ellerini dizlerinin üzerine koy. Bilmediğin sorulara anımsamıyorum diye cevap ver.' şeklinde telkinlerde bulundu. İzmir'de mülakata girdim ve dediklerini yaparak sınavı kazandım." ifadelerini kullandı.

Toplantı şifresi: Yarın playstation oynuyor muyuz kanka?
Eğitim gördüğü yıllarda farklı sözde mahrem imamların kendisiyle ilgilendiğini anlatan M.M, cep telefonuna gönderilen "Yarın playstation oynuyor muyuz kanka?" şeklindeki mesajlarla iki haftada bir pazar günleri buluştuklarını, sohbet toplantılarında örgüt elebaşının kasetlerini izlediklerini söyledi.

2014 yılından itibaren kendisiyle ilgilenen kişilerle görüşmemeye başladığını savunan M.M, daha sonra okulda kendisine mobbing uygulandığını, okulu bitirdikten sonra Kayseri Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde göreve başladığını, kendisini burada da ankesör ve büfelerden aradıklarını, SMS yoluyla da irtibat kurmaya çalıştıklarını öne sürdü.

Askeri öğrenciyken KHK ile ilişiği kesilen F.T.Ö ise örgütle lise son sınıfta tanıştığını, askeri okul sınavlarına hazırlanırken de kendisini kimseyle görüştürmediklerini kaydetti.

Sözde mahrem imamın dini yerlere üye olmama, siyasi paylaşımlar yapmama gibi uyarılarda bulunduğunu dile getiren F.T.Ö, Kara Harp Okulunu kazandıktan sonra da irtibatlarını sürdürdüklerini itiraf etti.

Telefonuna gönderilen "Kızlar güzel, ortam güzel, playstation oynayalım mı?" şeklinde mesajlarla buluşarak, örgüt evlerine gittiklerini kaydeden F.T.Ö, örgüt yöneticilerinin sürekli kendisini "Arkadaşlarınızla içkili ortamda bulunursanız belli miktarda alkol alın, namazınızı gözlerinizle kılın." şeklinde uyardıklarını bildirdi.

Artvin 25. Hudut Tugay Komutanlığı'nda astsubay olarak görev yaparken KHK ile görevden uzaklaştırılan A.E.T. de Kırşehir'de örgüte ait bir iş yerinde çalışırken tanıştığı kişilerin yönlendirmesiyle evlerde Astsubay Meslek Yüksekokulu sınavlarına hazırlandığını, kod isim kullanan farklı sözde imamların kendisiyle ilgilendiğini belirtti.

"Bilemediğim sorulara 'hatırlamıyorum' değil, 'anımsamıyorum' diye cevap vermemi tembihledi"
Astsubaylık sınavını kazandığını, sözde imam H.Y'nin örgüt evinde kendisine tüyo verdiğini ifade eden A.E.T, şunları kaydetti:

"Sınava giderken tek renk, çizgisiz ve yazısız tişört giymemi istedi. Kısa künye söylememi ve bilemediğim sorulara 'hatırlamıyorum' değil 'anımsamıyorum' diye cevap vermemi tembihledi. Oturduğum zaman ellerimi dizlerime koymamı ve dizlerimi titretmeden oturmamı söyledi. Onun dediklerini yaptım ve sınavı kazandım. Balıkesir'deki askeri okula devam ederken de bazen ankesörlü telefonlarla, bazen 0850 ile başlayan numaralarla aranarak toplantı yerlerine çağrıldım. Gittiğimiz evlerde örgüt elebaşının kasetlerini izledik."

A.E.T, 2015 yılından itibaren ankesörlü telefonlardan aramalara cevap vermediğini, hattını değiştirerek örgütten kopmaya çalıştığını öne sürdü.

Operasyon
Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kırşehir merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik "periyodik ve ardışık arama" operasyonda, örgütün sorumlu mahrem imamlarıyla irtibatlı oldukları, ankesörlü telefonlarla periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri öne sürülen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 11 şüpheli yakalanmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden etkin pişmanlıktan yararlananların da olduğu 8'i adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış, 3'ü tutuklanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • FETÖ'nün şifreleme yöntemleri itirafçıların ifadelerine yansıdı18 Ekim 2020 Pazar 13:05
  • Motosikletlinin seyir halindeyken yerdeki çöpü ayağıyla alma anı kamerada18 Ekim 2020 Pazar 12:51
  • Bakan Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur18 Ekim 2020 Pazar 12:50
  • İskele halatı koptu, işçi, emniyet kemeri sayesinde kurtuldu18 Ekim 2020 Pazar 12:49
  • Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem18 Ekim 2020 Pazar 12:48
  • Bakan Dönmez: Yerli su altı robotumuz 'Kaşif', Fatih'te görevine başladı18 Ekim 2020 Pazar 12:36
  • Sinop'ta tezgahlarda palamudun yerini hamsi almaya başladı18 Ekim 2020 Pazar 12:34
  • Diyarbakır'da, 5 katlı apartmanın çatısında tehlikeli çalışma18 Ekim 2020 Pazar 11:35
  • Kanuni sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçişine başladı18 Ekim 2020 Pazar 11:22
  • MSB'den Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü klibi18 Ekim 2020 Pazar 11:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti