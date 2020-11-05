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FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticisinin yargılanması sürüyor

Gaziantep'te FETÖ'nün sosyal medyadaki "kacsaatolduson", "kacsaatoldusonn", "kacsaatoldunet" gibi hesapların yöneticilerinden biri olduğu iddiasıyla hakkında davada açılan Hüseyin Y'nin yargılanmasına devam edildi.
FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticisinin yargılanması sürüyor

Gaziantep'te FETÖ'nün sosyal medyadaki "kacsaatolduson", "kacsaatoldusonn", "kacsaatoldunet" gibi hesapların yöneticilerinden biri olduğu iddiasıyla hakkında davada açılan Hüseyin Y'nin yargılanmasına devam edildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, sanık Hüseyin Y. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı.

Hüseyin Y'nin eşi tutuksuz sanık Firdes Y. ile avukatları duruşmada hazır bulundu.

Sanık Hüseyin Y, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadeden sonra tahliye olduğunu, örgütü çökertmek istediğini öne sürdü.

Mahkeme başkanı, sanığa soruşturma aşamasında verdiği isimlerin daha önceden FETÖ'den dosyası olan ya da aranan şahıslar olduğunu ancak hiç güncel isim vermediğini belirterek, "Örgüt sana güvenmiş, sosyal medya şifresini vermiş, onları anlatman lazım." dedi.

Sanık Hüseyin Y, sadece iki kişiyle görüştüğünü onların da isimlerini verdiğini iddia ederek tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

FETÖ'nün sosyal medyadaki çeşitli hesaplarının yöneticilerinden olduğu iddiasıyla Gaziantep'te 1 Mayıs'taki operasyonla gözaltına alınan Hüseyin Y. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Soruşturma dosyası, zanlının FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla hakkında daha önce açılan 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davayla birleştirilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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