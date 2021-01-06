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FETÖ'nün sözde Bağdat sorumlusu ile sözde Erbil sorumlusu Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanlığı, FETÖ'nün sözde Bağdat sorumlusu Salih Fidan ile sözde Erbil sorumlusu Samet Güre'nin Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.
FETÖ'nün sözde Bağdat sorumlusu ile sözde Erbil sorumlusu Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanlığı, FETÖ'nün sözde Bağdat sorumlusu Salih Fidan ile sözde Erbil sorumlusu Samet Güre'nin Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan yakalama emri bulunan Salih Fidan ve Samet Güre, Ukrayna-Polonya sınırında illegal yollarla kaçarken yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının Ukrayna makamları ile görüşmesinin ardından teslim alınan Fidan ile Güre, Türkiye'ye getirildi. 

Şüphelilerin işlemleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda sürüyor. 

Yakalananlardan Salih Fidan'ın FETÖ'nün sözde Irak/Bağdat sorumlusu olduğu, örgütün yurt dışı yapılanmasında faaliyet gösterdiği, FETÖ iltisaklı Feza Öğretim Kurumu Işık Üniversitesinde öğretmen olarak çalıştığı, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra eşi Yeşim Fidan ile Türkiye'den ayrıldığı ve bir daha dönmediği belirlendi. 

Samet Güre'nin ise FETÖ'nün sözde Irak/Erbil sorumlusu olduğu, örgütün yurt dışı yapılanmasında faaliyet gösteren kişiler arasında yer aldığı, FETÖ'ye ait Erbil'deki Fezalar Eğitim Kurumunda fizik öğretmeni olarak çalıştığı, "17-25 Aralık'tan sonra Bank Asya hesabındaki para miktarını artırdığı" ve etkin pişmanlıktan yararlanan kişilerin ifadelerinde de yer aldığı tespit edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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