FETÖ'nün sözde 'bölge imamına' 10 yıl hapis cezası

Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün sözde "bölge imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün sözde "bölge imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık O.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen A.A, FETÖ içerisinde 2011-2014 yıllarında Adıyaman'da "eğitim danışmanı" sıfatıyla görev yaptığını ve sanığı tanıdığını söyledi.

Sanık O.B'nin bu dönem içerisinde Adıyaman'da "bölge imamı" olarak faaliyet yürüttüğünü iddia eden tanık A.A, ''İl imamının yaptığı haftalık toplantılara birlikte katılırdık. Öğrenci evleriyle ilgili gündemleri O.B'ye aktarırdık. FETÖ içerisinde sanık O.B'ye bağlı esnaf ve öğrenciler vardı. Kendisine bağlı öğrenci evlerinin ihtiyaçlarını esnaftan himmet adı altında para toplayarak karşılardı.'' ifadesini kullandı.

Sanık O.B. ise tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, ''FETÖ/PDY üyesi değilim. Örgütsel bir konumum yoktur. ByLock kullanmadım.'' dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.