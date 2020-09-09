  • BIST 1.100
  • Altın 468,240
  • Dolar 7,4720
  • Euro 8,8302
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 35 °C
  • Konya 27 °C
»

FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri mahrem imamına 8 yıl 9 ay hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasında "imam" olduğu iddiasıyla yargılanan Mevlüt Tufan, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri mahrem imamına 8 yıl 9 ay hapis

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mevlüt Tufan ve avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra esasa ilişkin savunma yapması için sanığa söz verdi.

Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden sanık Tufan, FETÖ üyesi olmadığını öne sürdü.

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığına ilişkin dava dosyasındaki tespitleri kabul etmeyen Tufan, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer almadığını iddia etti. Tufan, suçsuz olduğunu savunarak beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fuat Oktay'dan KKTC açıklaması09 Eylül 2020 Çarşamba 16:18
  • Yunanistan’da iki ayrı bölgede orman yangını!09 Eylül 2020 Çarşamba 16:05
  • Yunanistan’dan silahlı Zodyak'la Meis’te gayrimeşru devriye09 Eylül 2020 Çarşamba 16:04
  • Konya'da sokaklarda maske ihlali09 Eylül 2020 Çarşamba 16:03
  • Otomobil yol kenarında park halindeki TIR’a çarptı: 3 yaralı09 Eylül 2020 Çarşamba 16:01
  • Yat turunda koronavirüse tehdidine rağmen, tepki çeken görüntüler09 Eylül 2020 Çarşamba 15:58
  • Kocaeli ve İstanbul’u birleştirecek metro hattında çalışmalar sürüyor09 Eylül 2020 Çarşamba 15:57
  • Ankara'da banka nakil aracını soyan güvenlik görevlisi adliyede09 Eylül 2020 Çarşamba 15:56
  • ABD Büyükelçiliğinde görev yapan eski polise FETÖ'den hapis cezası09 Eylül 2020 Çarşamba 15:25
  • Yunanistan’dan silahlı Zodyak'la Meis’te gayrimeşru devriye09 Eylül 2020 Çarşamba 15:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti