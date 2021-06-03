  • BIST 1.430
  • Altın 525,484
  • Dolar 8,6288
  • Euro 10,5181
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 18 °C
»

FETÖ’nün suikast timine ceza yağmuru!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast timinin, 'nitelikli yağma' davasında karar çıktı. Muğla'da görülen davada FETÖ’cü 37 sanığa 15 kez, on sekizer yıl hapis cezası verildi.
FETÖ’nün suikast timine ceza yağmuru!

15 Temmuz darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele saldıran 37 hükümlünün "nitelikli yağma" suçundan yargılanmasına devam edildi. Karar duruşmasında FETÖ’cü 37 sanığa 15 kez, on sekizer yıl hapis cezası verildi.

İddianamede, olay tarihinde darbe teşebbüsünün icrası kapsamında aldıkları görev üzerine Marmaris'e gelen sanıkların, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli müşteki polis memurlarını derdest edip üzerlerini arayarak silah, telsiz, kimlik gibi eşyalarını aldıkları belirtilmişti.

Zincirleme suç hükümlerinin "yağma" suçu bakımından uygulanamayacağı vurgulanan iddianamede, sanıkların atılı suçtan mağdur sayısınca cezalandırılmaları gerektiği kaydedilmişti. İddianamede, sanıklar hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmaması gerektiği kanaatine varıldığına da yer verilmişti. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yenilenen yüzüyle 'Cennet-Cehennem' obruklarına yılda 500 bin turist çekmek hedefleniyor03 Haziran 2021 Perşembe 11:40
  • Türkiye, INTERPOL'ün 2021'deki Genel Kurul Toplantısı'na ev sahipliği yapacak03 Haziran 2021 Perşembe 11:25
  • Koronavirüs sürecinde bisiklet kullanımı yaygınlaştı03 Haziran 2021 Perşembe 11:19
  • Güvenlik güçleri mayısta 133 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi03 Haziran 2021 Perşembe 11:18
  • Eski Danıştay üyesi Ertuğrul Arslanoğlu'na FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezası onandı03 Haziran 2021 Perşembe 11:18
  • Bomba yüklü motosikletle saldırıya geçen teröristler etkisiz hale getirildi03 Haziran 2021 Perşembe 11:08
  • Akkuyu NGS'de birinci ünitenin reaktör kabının montajı tamamlandı03 Haziran 2021 Perşembe 11:03
  • Kaçkarlar'a haziranda kar yağdı03 Haziran 2021 Perşembe 11:02
  • Sivas'tan kahreden haber: 9 kişi hayatını kaybetti!03 Haziran 2021 Perşembe 11:01
  • Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 ölü03 Haziran 2021 Perşembe 10:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti