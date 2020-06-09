FETÖ'nün TSK ve jandarmadaki yapılanması soruşturmalarında 84 gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve jandarmadaki yapılanmasına yönelik soruşturmalarda 84 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 8'i muvazzaf asker 44 şüpheliden 33'ü yakalandı.

Örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada ise hakkında gözaltı kararı verilen biri eski yarbay 32 şüpheliden 25'i yakalandı.

Jandarma yapılanması soruşturmasında 5 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, FETÖ'nün mahrem hizmetler yapılanmasıyla iltisakı bulunduğu tespit edilen geçici olarak görevden uzaklaştırılan bir albay, halen görevde olan bir binbaşı, biri ihraç edilmiş 3 teğmen ile biri emekli 3 astsubay hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerden 5'inin yakalandığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.