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FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 47 gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 31 kişi yakalandı.
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 47 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada, yeni gözaltı kararları verildi.

Soruşturma kapsamında askeri mahrem yapılanması içinde bulunduğu tespit edilen İstanbul'da 24, Ankara'da 3, İzmir'de 4, Kahramanmaraş'ta 3, Sakarya'da 2, Zonguldak'ta 2 ve Samsun, Kırıkkale, Kayseri, Düzce, Bursa, Isparta, Adana ve Tekirdağ ile İrlanda'da yaşayan birer kişi olmak üzere 14 ilde 47 asker şüphelinin gözaltına alınması-yakalanması talimatı verildi.

31 şüpheli yakalandı
Başsavcılık talimatı üzerine harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, istifa eden Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu bir binbaşı ile ihraç edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu bir üsteğmenin de aralarında bulunduğu 47 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. Eş zamanlı ortak operasyonlarda 31 kişinin yakalandığı öğrenildi.

Gözaltına alınması istenen şüpheliler arasında kapatılan askeri okul öğrencisi 43 kişi ve ihraç edilen, emekli astsubaylar da yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK yapılanmasında faaliyet gösteren asker şahıslardan sorumlu, örgütsel olarak "öğretmen" tabir edilen sivil unsurlarca kullanıldığı değerlendirilen büfe, market ve benzeri kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü-kontörlü-sabit hatlarla örgütsel iletişim modeline uygun şekilde ardışık-periyodik-yoğun irtibat sağlandığı tespit edilen Jandarma Genel Komutanlığı personelleri ile kapatılan askeri okul öğrencilerine yönelik soruşturmalar yürütüyor

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