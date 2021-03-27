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FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 41 şüpheli tutuklandı

İzmir merkezli 53 il ve KKTC'de (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 123'ü muvazzaf 184 kişiden gözaltına alınan 172 şüpheliden 41'i tutuklandı.
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 41 şüpheli tutuklandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 53 il ve KKTC'de gerçekleştirilen operasyonlarda, FETÖ'nün sözde "mahrem imamları" ile irtibatı tespit edilerek gözaltına alınan 172 şüphelinin emniyet ve jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

30 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak emniyetten serbest bırakıldı. 5 şüpheli de delil durumu nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakılıp haklarında takipsizlik kararı verilirken, 1 şüpheli ise mükerrer işlem nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakıldı.

İşlemleri tamamlanıp sulh ceza hakimliklerine tutuklanmaları istemiyle 135, adli kontrol şartı ile 1 olmak üzere sevk edilen 136 şüpheliden 41'i tutuklandı, 92'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 95'i sulh ceza hakimliğinden serbest bırakıldı.

2 şüphelinin operasyon tarihinden hemen önce farklı birimlerce haklarında işlem yapıldığından, 1 şüphelinin ise sağlık sebebiyle (Kovid-19) gözaltı kararı iptal edildi.

9 şüpheli ise aranıyor.

Operasyon
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 23 Mart'ta 123'ü muvazzaf 184 şüpheli için gözaltı kararı verilmiş, İzmir ve 52 ilde ve KKTC'de düzenlenen operasyonlarda 172 şüpheli yakalanmıştı.

Hakkında yakalama verilen 184 şüphelinin 39'unun Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 97'sinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 6'sının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 4'ünün Jandarma Genel Komutanlığına mensup olduğu, 38'inin darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olduğu belirlenmişti.

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