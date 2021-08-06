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FETÖ'nün TSK yapılanmasında 82 şüpheliye gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 24 ilde 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
FETÖ'nün TSK yapılanmasında 82 şüpheliye gözaltı kararı

İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün TSK yapılanmasında yer aldıkları belirtilen 82 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dosya kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, saat 01.00'de İstanbul merkezli 25 ilde TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri)içerisinde bulunan ankesör/büfe telefonları ile iletişim sağlayan, TSK'ya personel alımlarında kodlama yöntemi ile kayıt yaptıran, örgüte üye olan ya da hala deşifre olmamış mahrem imamlar olmak üzere 82 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ve çok sayıda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

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