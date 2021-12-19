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'FETÖ'nün yelpazecisi' tutuklandı, etkin pişmanlıktan faydalanmak istemedi

FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in konuşması sırasında bayılmaması için elindeki gazeteyi yelpaze olarak sallayan Adem Zengin, İzmir'de gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'FETÖ'nün yelpazecisi' tutuklandı, etkin pişmanlıktan faydalanmak istemedi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'e konuşması sırasında bayılmaması için yelpaze gibi gazete sallayan ve hemen yanında oturan Adem Zengin'in, farklı kimlikle Dokuz Eylül Hastanesi'nde tedavi gördüğü yönünde istihbarat bilgisi aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Covid-19 testi pozitif çıkan Zengin'in farklı isimle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındığını, sağlık durumunun ağırlaşması nedeniyle entübe edildiğini belirledi. Ekipler, yaklaşık 1 aydır süren yoğun bakımdaki tedavisi biten Zengin'i dün gözaltına aldı.

'BYLOCK' KULLANICISIYMIŞ

Kamuoyunda 'FETÖ'nün yelpazecisi' olarak bilinen Adem Zengin'in, bir dönem kapatılan Zaman Gazetesi'nin Kazakistan temsilciliğini yaptığı ve örgüte müzahir dernekte genel sekreter olarak çalıştığı ortaya çıktı. Zengin'in, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu da belirlendi.

'FETÖ'CÜ DEĞİLİM Kİ ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANAYIM'

FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'e yelpaze salladığı video ile kamuoyunda tanınan Adem Zengin, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zengin'in, polise verdiği ilk ifadesinde, "Etkin pişmanlıktan faydalanmak istemiyorum. Ben FETÖ'cü değilim ki etkin pişmanlıktan faydalanayım" dediği öğrenildi.

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